Před vsetínskou radnicí parkovaly elektromobily

FOTOGALERIE / Šest elektromobilů různých značek bylo k vidění v polovině týdne před Domem kultury ve Vsetíně.

Akce, během které se všichni příznivci mohli dozvědět o kladech a záporech těchto vozů nebo využít zkušební jízdu, byla součástí projektu Zdravé město Vsetín.

Auta přivezla Asociace pro elektromobilitu České republiky, jejímiž členy jsou jejich majitelé.

Před kulturákem parkovaly například Nissan Leaf, Peugeot ION, Volkswagen e-Golf, Tesla Model S nebo olomoucký taxík Kia Soul EV.

„Naším cílem je propagovat čistý a tichý pohon a ukázat lidem, že to, co oni považují za budoucnost, tak tím my už žijeme,“ uvedl člen Asociace Radovan Burkovič.

Podle něj má elektromobil hned několik výhod.

„Je tichý, extrémně živý, nevypouští jedy, nesmrdí a jednoduše se ovládá,“ vyjmenoval.

Sám vlastní dva elektromobily a jedno benzinové auto.

„To ale jen proto, že se mi ho ještě nepodařilo prodat,“ dodal s úsměvem Burkovič.