Za vydatných dešťů, kdy se v korytě sbírá i voda z okolních kopců, však dokáže jindy nenápadný tok místním lidem řádně znepříjemnit život.

„Se záplavami se tady potýkáme co deset, patnáct let,“ souhlasí starosta Poličné Vladimír Místecký.Řešením pravidelně se opakujících problémů s velkou vodou mají být plánovaná protipovodňová opatření. Zdá se, že po asi dvacet letech příprav, se už brzy stanou skutečností.

„Je to velká investice asi za sedmdesát pět milionů korun. Snad ještě letos by se to mělo rozjet. Bude se navyšovat ochranná hráz na hranici dvacetileté vody,“ těší se Místecký.

Nabízí se otázka, jestli hranice dvacetileté vody není málo… Starosta Poličné však má vysvětlení.

„Součástí této investiční akce je také připravovaný protipovodňový poldr v Policích. Právě ten by měl případnou stoletou vodu srazit natolik, že do sousedních Branek a k nám do Poličné už se dostane jen voda dvacetiletá. Na to budou zábrany dostatečné,“ popisuje.

Jiná opatření proti velké vodě souvisí také s připravovanou stavbou obchvatu Valašského Meziříčí.

„Obchvat bude vedený na valu jištěném na stoletou vodu. My jsme si společně s obcí Jarcová dali podmínku, aby se vybudovala protipovodňová ochrana také na druhé řeky Bečvy. Protože kdyby přišla velká voda, tak se nemá kam rozlít a zasáhne Poličnou,“ říká Vladimír Místecký.

Dodává, že v dolní části Poličné, kde se nachází bytovky, bude i hráz na toku Loučky navýšená rovnou na stoletou vodu.