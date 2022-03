Putovní klobouk pro vítěze krajského kola tak zůstal „zaparkovaný“ na obecním úřadě v Ratiboři. Bude zde vystavený už jen několik měsíců – letos už se totiž soutěž Vesnice roku opět konat bude. Vlastně už byla před několik dny oficiálně vyhlášena.Ratiboř tak o svou putovní trofej přijde a ta bude mít na další rok nového majitele. Neznamená to však, že roh kanceláře Martina Žabčíka musí nutně zůstat prázdný. Před Ratiboří je totiž nová, zřejmě ještě prestižnější výzva.

„Společně s obcí Šumvald jsme byli ministerstvem pro místní rozvoj nominováni do soutěže o Evropskou vesnici roku. Takže nás letos čeká reprezentace České republiky. Je to veliká pocta,“ usmívá se Martin Žabčík.

A také to podle něj bude pro místní obyvatele a spolky vítaná vzpruha po uplynulých dvou letech neustálého rušení plánovaných akcí a útlumu veškerého společenského života. Hodnotící komise evropské soutěže o nej vesnici zavítá do Ratiboře na Valašsko někdy na přelomu září a října.

„Myslím si, že máme co nabídnout. Že jsme obec, která se může pochlubit spoustou krásných věcí. Navíc je to i dobrá motivace úspěšně dotáhnout do konce všechny rozdělané a na letošek naplánované projekty, včetně nového komunitního centra,“ říká starosta Martin Žabčík.