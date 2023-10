Diplomovaná zdravotnická záchranářka Vendula Pořická pracuje na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí. Mimo práci zdravotnického záchranáře tráví volný čas často jako zdravotnický dozor u sportovních závodů. A od začátku tohoto roku se věnuje také školení žáků základních a středních škol v poskytování první pomoci.

Pracuje na ARO i na záchrance. Letos se chystá proškolit 500 dětí v první pomoci | Foto: Nemocnice Agel Valašské Meziříčí

Projekt „Neboj se pomoci“, pro který Vendula pracuje, je zaměřený na laickou první pomoc u žáků do 18 let. Cílem je dokázat nejen dětem, že první pomoc není nic složitého a že to zvládne opravdu každý. Vendula Pořická se svou kolegyní Kateřinou Koníčkovou školí jak „prvňáčky“, tak i dospívající.

„Každé věkové skupině musíme uzpůsobit formu vysvětlování. Během dvou hodin, kdy školení trvá, samozřejmě nelze předat všechny informace,“ říká na úvod Vendula Pořická. V kurzu se snaží předat dětem co nejvíce zkušeností.

„Dbáme hlavně na praktickou část, protože máme za to, že cvikem se člověk více naučí a hlavně si to zapamatuje,“ dodává záchranářka.

Děti stejně jako v běžném životě i při školení baví více praxe než teorie.

„Mám radost, když vidím zájem u všech dětí, ale i učitelů,“ pokračuje Vendula Pořická.

Děti baví historky z terénu

Projekt „Neboj se pomoci“ trvá celý rok 2023. Za tuto dobu mají obě zdravotní sestry za úkol proškolit nejméně 500 dětí ve Zlínském a Olomouckém kraji. Žáky nejvíce zajímá nepřímá srdeční masáž a transport zraněného.

„Hodně se také ptají, proč takovou práci vůbec děláme,“ pokračuje záchranářka. Nejdůležitější podle ní je děti zaujmout.

„Při výuce děti asi nejvíc baví, když jim říkáme, co jsme zažily v terénu. Pokud jim řeknete nějakou historku z praxe, hned je to více zajímá a máte u nich vyhráno. Další minuty jsou totiž bez vyrušování,“ pochvaluje si Pořická.

Udržet si u žáků pozornost však bývá složité.

„V dnešní době má každé dítě mobil nebo notebook i v hodině. My si ale umíme zjednat pořádek, stačí jim výklad podat zábavnou formou a je vyhráno,“ dodává s úsměvem Vendula Pořická.