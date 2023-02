„V podobném tempu pokračují práce také na hlavní budově knihovny. Máme zde hotové omítky v prvním i druhém nadzemním podlaží a také sádrokartonové konstrukce šikmin krovů a nových příček,“ přiblížila místostarostka Rožnova pod Radhoštěm Markéta Blinková.

Rožnov pod Radhoštěm - vizualizace budoucí podoby rekonstruované městské knihovny.Zdroj: se svolením MěÚ Rožnov p. R.

Rekonstrukce a přístavba rožnovské městské knihovny bude stát kolem devadesáti milionů korun. Knihovníci kvůli zahájení stavebních prací už vloni na jaře přestěhovali provoz do nedalekého Společenského domu. V nové podobě nabídne knihovna čtenářům rozšíření provozní doby, bezbariérový přístup, kavárnu či sál pro osm desítek lidí, kde se mohou konat besedy či přednášky.

Do knihovny se 30 let výrazněji neinvestovalo

Na nezbytnost modernizace knihovny upozorňoval už dříve Martin Beníček, vedoucí odboru školství a sportu místní radnice. Připomněl, že do stávající budovy se od roku 1993 výrazněji neinvestovalo. „Nenaplňuje standardy dané technickými normami či metodickými pokyny ministerstva kultury na provoz knihovnických a informačních provozů. Tyto parametry plní naše knihovna asi ze čtyřiceti procent,“ uváděl Beníček.

Služby knihovny jsou přitom velmi žádané a pořádané vzdělávací či kulturní akce hojně navštěvované. Má přes tři tisíce registrovaných uživatelů, to je osmnáct procent obyvatel města. Ve skupině dětí do patnácti let je to čtyřicet tři procent.