Tomáš Ondruch s manželkou Petrou mají ve Valašské Bystřici ovčí farmu. Rozhodnutí, jímž vláda od pondělí 20. dubna povolila prodej výrobků na farmářských trzích, je pochopitelně těší.

„Byl bych ale rád, kdyby to byla potěšující zpráva především pro zákazníky, že si mohou nakoupit, co jim nabízejí místní zpracovatelé,“ přeje si Tomáš Ondruch.

Jeho žena si oblíbila farmářské trhy ve Vsetíně.

„Jezdí tam ráda. Je to velmi příjemné, lidové prostředí, které splňuje, co má takový trh splňovat. A navíc pro naše regionální výrobky z ovčího mléka je to přesně to správné místo,“ dodává Tomáš Ondruch.

Povolení prodeje na farmářských trzích je jedním z opatření uvolňujících přísný režim panující v zemi kvůli šíření koronaviru. Ondruchovi nejsou jediní regionální prodejci, kteří je vítají. Všechno má však i své ale…

„Zpráva o otevření trhů mi udělala obrovskou radost, ale vzápětí přišla ledová sprcha,“ netají Miroslava Sommerová.

Výrobkyně domácích sirupů z Dolní Bečvy se pozastavuje především nad omezeními, která farmářské trhy mají doprovázet.

„Restrikce jsou takové, že spousta organizátorů, ale také prodejců samotných, vůbec nemá odvahu do toho jít,“ říká poté, co se na několik pořadatelů trhů obrátila telefonicky.

„Ve většině případů jsem se dozvěděla, že nejsou schopní nařízením dostát. Bojí se, že něco bude špatně, bojí se sankcí, bojí se, že pokud někdo bude chtít najít pochybení, tak si ho najde. Jsou však i odvážní organizátoři, kteří do toho jdou. Ti mají naše obrovské sympatie. Například ve Valašském Meziříčí či Vsetíně,“ jmenuje Miroslava Sommerová.

Podle ní se kvůli vládou nastaveným pravidlům uskuteční možná jen polovina trhů, co vloni.

„Já mám to štěstí, že to, co dělám, není moje jediná obživa. Takže neumírám hlady. Ale lidí, kteří jsou závislí na sezónní práci a tuto práci dělají poctivě a skvěle, těch je mi upřímně líto.“

Zákaz prodeje občerstvení

A jaká pravidla tedy platí?

„Patří k nim například zákaz prodeje občerstvení k přímé konzumaci, bezpečné odstupy mezi prodejními stánky, dostupná desinfekce na ruce u každého výdejního pultu a další,“ vyjmenoval ministr zemědělství Miroslav Toman.

Nesmí také docházet k nepřiměřenému shlukování lidí. Za dodržování těchto pravidel zodpovídá provozovatel farmářského trhu.

Za vítězství selského rozumu označila povolení farmářských trhů Kateřina Zukalová, která je jejich garantem ve Vsetíně.

Regionální farmáři a výrobci se na ni obracejí už od března. V době svázané omezeními kvůli koronaviru měli strach, že farmářské trhy nebudou.

„Pro mnohé z nich je důležité mít tento odbyt. Cítila jsem proto větší zájem,“ přikyvuje Kateřina Zukalová. Těší ji, že po úterním rozhodnutí vlády už může farmářům konání trhů potvrdit. Jejich letošní termíny už všichni dostali mailem. Ten první bude 16. května.

S opatřeními, která je třeba dodržet, se ve Vsetíně vypořádají. Protože nebude kulturní program, který zpravidla trhy doprovází, budou mít prodejci k dispozici celé Dolní náměstí. Nebude tak těžké dodržet rozestupy mezi stánky.

„Problém nemáme ani s tekoucí vodou. A pokud na nás zůstane i povinnost zajistit dezinfekční prostředky, budeme se k tomu muset postavit,“ říká Zukalová s tím, že za téměř měsíc, který chybí do prvního letošního farmářského trhu ve Vsetíně, se ještě mohou omezení zmírnit.

Třeba to, jež se týká prodeje občerstvení na místě. „Nevím, proč by si lidé na trzích nemohli dát třeba kávu,“ kroutí hlavou Kateřina Zukalová.

Květinový jarmark ve Valmezu

O den dříve, než ve Vsetíně, se uskuteční první letošní farmářský trh také ve Valašském Meziříčí. Jeho součástí bude v pátek 15. května i tradiční Květinový jarmark s nabídkou sazenic a květin.

„Neporušíme tak oblíbenou tradici, kterou město zavedlo v roce 2011,“ těší místostarostku Meziříčí Yvonu Wojaczkovou.

Také zde počítají se zvýšenými hygienickými opatřeními. Samozřejmostí budou například roušky.

„U každého stánku chceme zajistit dezinfekci na ruce a na dodržování přijatých opatření budou dohlížet strážníci městské policie,“ upozorňuj Daniel Šulák z meziříčské radnice.

TRŽNICE A FARMÁŘSKÉ TRHY V KRAJI



Vládní povolení platné od pondělí 20. dubna se vedle farmářských trhů vztahuje také na klasické tržnice. Využijí toho například v krajském městě Zlíně. Městské tržiště Pod Kaštany se zde otevírá v úterý 21. dubna. Podle sdělení magistrátu však bude zhruba o polovinu méně prodejních míst, než je obvyklé, na každém stánku bude dezinfekce, povinné bude používání rukavic i dodržování rozestupů.



V Uherském Hradišti obnoví ve středu 22. dubna provoz tržnice Na Stavidle. I zde bude platit minimální dvoumetrová vzdálenost mezi stánky i zákazníky a u každého prodejního místa bude k dispozici dezinfekce.



Od pondělí 20. dubna znovu zahájí provoz i tržnice na Masarykově náměstí v Uherském Brodě. Prodej zeleniny, květin, zeleninových i květinových přísad, stromků a dalšího zboží se i zde bude řídit přísnějšími předpisy. Kvůli povinným odstupům mezi stánky bude tržiště roztažené skoro přes celé náměstí. Samozřejmostí bude nošení roušek nebo jiné ochrany dýchacích cest.



Na kroměřížském výstavišti se farmářské a řemeslné trhy se uskuteční ve třech po sobě jdoucích prodloužených víkendech, tedy od 24. do 26. dubna, od 1. do 3. května a od 8. do 10. května. Každý den budou trhy zdarma otevřené od 9 do 15 hodin.



Ve Valašském Meziříčí se letos mohou lidé těšit celkem na dvanáct farmářských trhů. Ty první spojené s tradičním Květinovým jarmarkem se konají na meziříčském náměstí v pátek 15. května.



O den později 16. května se pak uskuteční první letošní farmářský trh také ve Vsetíně na celé ploše Dolního náměstí. I v těchto dvou městech budou trhy provázet zvýšená hygienická opatření. (mib)