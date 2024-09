Hejtman Radim Holiš prohlásil, že dnešek rozhodne o škodách, která velká voda ve Zlíně a celém regionu způsobí. „Buďte opatrní při cestách a pokud nastane krizová situace, co nejrychleji kontaktujte hasiče nebo policii," vyzval hejtman.

Dřevnice ve Zlíně dosáhla v sobotu prvního stupně povodňové aktivity. „V tuto chvíli mohu říci, že by situace ve Zlíně neměla být nijak kritická. Nechceme však nic podcenit, proto budeme situaci i nadále detailně monitorovat, sdělil primátor Zlína Jiří Korec.

Kritická sobotní noc

Náročnou noc určitě prožijí lidé na Valašskomeziřičsku. Už během sobotního dne se rozlily potoky v Hrachovci, Podlesí, Bynině, Krhové i Poličné. Cesty byly v Poličné i Krhové neprůjezdné. Také ulicí M. Alše v Meziříčí řidiči neprojeli. Cyklostezsky vedoucí kolem Bečvy jsou uzavřeny. „V Bynině došlo k zatopení několika domů,“ dodal starosta města Robert Stržínek. Rožnovská Bečva dosáhla v sobotu vpodvečer třetího povodňového stupně.

Půda je na Valašsku nasycená a hromadí se voda z polí a lesů

To potvrdil i hejtman Radim Holiš. „V tuto chvíli nám prakticky na celém území prší místy vydatně, ale znamená to, že se nám plní toky řek a potoků a ty potom postupně stoupají.“ Už v sobotu byly některé vodní toky na třetích povodňových stupních. „Předpověď na dnešní noc by měla být taková, že se ty koryta by měly udržet. Pouze lokálně by mohlo dojít k nějakým menším mimořádným situacím, což je relativně pozitivní zpráva,“ sdělil Holiš.

Menší přítoky samotné Rožnovské Bečvy už jsou na hranici vlastně kulminace už teď. A pokud ty srážky lokálně přijdou větší, může se v těch dílčích místech tyto potoky rozlévat, takže tam bude jedno velké území. Zároveň toto ovlivní tím, že Vsetínská Bečva by měla být relativně v klidu

Policie apeluje na lidi, aby omezili výjezdy po kraji. Stromy jsou na území, které je podmáčené. Vítr je stále veliký a může dojít k lokálním spadnutí právě do cest. "Buďte na sebe opatrní, a pokud nemusíte, nevyjíždějte,“ dodal hejtman.

První evakuovaní lidé

Během sobotní dne došlo k evakuaci zhruba sto deseti seniorů z domova ve Vážanech na Kroměřížsku. Hasiči také evakuovali jednoho seniora z Branek na Vsetínsku.

O Moravě se rozhodně během nedělní noci

Řeka Morava by měla na Kroměřížsku kulminovat během nedělní noci. „Náš cíl je pohlídat celé území, aby nám ty vodní toky nevyskakovaly mimo břehy. Prognóza je taková, že by nám to mělo vyjít. Přeju nám všem hodně štěstí,“ dodal hejtman Radim Holiš. Dodal, že řeku ovlivní povodňová vlny z Olomouckého kraje. „Potom se posune směrem do Uherského Hradiště, kde právě Morava s přítokem pravobřežní říčky může být zdrojem obav. V nejhorším případě by mohlo ohrozit i Uherskohradišťské nemocnici,“ dodal hejtman.

Hasiči mají desetinásobný nárůst výjezdů

Běžně řeší hasiči v kraji průměrně do dvaceti událostí. V sobotu jich do třetí hodiny stihli téměř 200. V pátek to bylo 134 výjezdů. „Řešíme zejména popadané stromy, čerpání sklepů, zaplavené silnice a události s tím související. Pomáhali jsme i při již zmíněné evakuaci domova se sociální službou v Kroměříži,“ vyjmenoval ředitel hasičů Vít Rušar.

Ředitel ZZS Zlínského kraje Josef Valenta oznámil, že záchranáři během 24 hodin nezaznamenali více výjezdů než obvykle.

Řidiči sledujte aplikaci

Policisté evidují zvýšený počet dotazů na sjízdnost jednotlivých cest. „Tyto informace vkládáme do Centra dopravních informací, takže on line by to mělo být také v navigaci. Chci, aby toho lidé využívali. Zejména upozorňujeme na to, že problém s vodou se může na komunikacích objevit i mimo území, kde jsou řeky nebo potoky, protože se nám z lesů ta voda někam stahuje a může to být pro řidiče překvapení,“ vysvětlil náměstek krajského ředitele Policie Bohdan Varyš.

Uzavřené silnice na Zlínsku

V současné době je několik komunikací uzavřených. „Jedná se zejména o severozápadní část Zlínského kraje v okolí Valašského Meziříčí, Kelč, kde se nám ty vodní toky rozmnožily natolik, že některé místní komunikace nejsou průjezdné,“ dodal Varyš. Během soboty byla také uzavřena dálnice D55 ve směru od Napajedel po Otrokovice. „Nicméně od Otrokovic po Hulín a od Hulína až po Napajedla je silnice průjezdná,“ dodal Varyš.

Přepuštěné nádrže jak na povodí Bečvy, tak na Povodí Moravy

Podle ředitele povodí Moravy Pavla Cenka je prognóza z hlediska průtoků zejména ohledně Bečvy a ohledně Moravy o něco příznivější než včera.