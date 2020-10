„Jednalo se nejvíce o čerpání vody ze sklepů, výtahových šachet, garáží a to v 70 případech, dále hasiči zasahovali třikrát u sesuvu půdy na Zlínsku, ve Štítné nad Vláří, ve Zlíně-Lomu a v obci Žlutava,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička.

Podle něj se hasiči museli postarat o řidičku, která v důsledku souvislé vodní pokrývky dostala smyk a to v obci Loučka na Zlínsku, ve dvou případech vyprošťovali vozidla z vodních lagun, v Kelči na Vsetínsku a v Prusinovicích na Kroměřížsku. Hasiči také vyjeli ve dvou případech pomoci zabezpečit dvě lodě na rozvodněném toku.

„I když je případů kdy zasahovali více, protože z jednoho výjezdu pomohli například více lidem, oficiálně se jedná o 137 výjezdů od půlnoci do 17. hodin. Nejvíce zasahovali ve 46 případech na Zlínsku, 40 na Vsetínsku, ve 33 případech na Uherskohradišťsku a v 18 na Kroměřížsku,“ vyčíslil mluvčí hasičů.

Rozbouřené řeky

Odpoledne se také výrazně zvedly hladiny řek Dřevnice a Morava v Otrokovicích, kdy jejich povodňová aktivita dosáhla druhého stupně. Lidé však sledovali i průtok řeky na Bělovském jezu.

„Ráno jsem tady byla na procházce se psem, hladina ještě tak vysoko jak je nyní, nebyla,“ uvedla mladá maminka Andrea Novosadová. Strach z povodní však nemá.

„Máme doma pět dětí a provádíme distanční výuku, nemáme vůbec čas sledovat vývoj povodní, myslím však, že protipovodňové opatření, která byla zde vybudována, povodním zamezí,“ mínila mladá žena.

„Chodívali jsme sem s dětmi si hrát, teď je tady plno vody,“ poukázala. Stejný názor měl další obyvatel Otrokovic pan Jindřich, jehož příjmení je prý tajné.

„Udělaly se tady opatření proti velké vodě, myslím, že to bude v pořádku, už by ale nikdo z nás nechtěl povodně zažít, to mi věřte,“ ubezpečil muž.

Rozvodněná Dřevnice s podjezdem na Cigánově objektivem Lukáše Králíčka (16 let)

Rekordní srážky

„Rekordní srážky. To, co napadlo ve Zlínském kraji za tři dny, napadlo dříve za celý měsíc,“ připomněla mluvčí Meteopressu, meteoroložka Dagmar Honsová pro Deník.

Podle ní nejvíce srážek spadlo od pondělí Ve Valašském Meziříčí 89 milimetrů, Vsetín hlásí 88 milimetrů a Holešov 72.

„Za posledních 24 hodin dosáhly průměrné srážky rekordních 54 milimetrů,“ zdůraznila Dagmar Honsová.

Přesto má pro obyvatele Zlínského kraje dobrou zprávu. Déšť se ustálí, srážky budou od čtvrtka jen do 5 milimetrů, deštníky však budou potřeba do soboty. A kdy uvidíme na obloze opět slunce? Podle meteorologů určitě ne příští týden.

„Možná vykoukne na chvíli v neděli, ale inverzní charakter počasí přinese příští týden mlhy,“ doplnila Dagmar Honsová.