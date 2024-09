Aktuální stav v Rožnově ukazuje hladinu Bečvy na 128 centimetrech, kulminovat by měla by měla na 1. až 2. povodňovém stupni. První stupeň je dosažen při překročení hladiny 170 centimetrů. Vzestupy hladin se dle predikce očekávají v sobotu v odpoledních hodinách.

Město domluvilo s Povodím Moravy a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR domluvil čištění nánosů v korytě Hážovického potoku.

Město rozdalo 2000 pytlů s pískem za jediný den

V sobotu pracovníci technikou upravili část koryta Hážovky v kritickém úseku mezi mostem ul. Tvarůžkova, most Chobot až po Bystřický most. „Zásah by měl zmírnit následky v tomto úseku,“ informoval starosta Rožnova Jan Kučera.

Stále platí výstraha k nebezpečí pádu stromů a podmáčené půdy. Od včerejšího dne byl strážníky města uzavřen městský park. „Prosíme občany, aby neničili pásky,“ apeluje na obyvatele starosta.

Od pátku rozdávají hasiči pytle s pískem, jen za první den jich vydali více než 2000, tj. 45 tun písku.

close info Zdroj: město Rožnov Pod Radhoštěm zoom_in Rožnov pod Radhoštěm se připravuje na déšť.