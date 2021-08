„Je to jedna z největších poutí na Hornovsacku. Kolik návštěvníků a stánkařů tady přesně je, ale nedokážu říct,“ vysvětluje Dagmar Stoklasová z Informačního centra ve Velkých Karlovicích.

Kromě nejrůznějších atrakcí nechyběly ani tradiční stánky s řemeslnými výrobky nebo typickými sladkostmi. „Máme perníková srdíčka, turecký med, kokosový kmen, lízátka, pendreky. Prostě všechno, co k pořádné pouti patří,“ popisuje jedna ze stánkařek.

Každoroční akci si nenechaly ujít davy návštěvníků. Děti lákaly hlavně kolotoče a cukrová vata. Ochuzeni nezůstali ani dospělí, kteří mohli uhasit žízeň a hlad v některém ze stánků s občerstvením či vyzkoušet svou mušku na střelnici.

Organizování akce však provázela do poslední chvíle nejistota, v jaké podobě se uskuteční. „Často domlouváme kapely třeba už rok dopředu. Letos jsme začali s organizací v lednu a vůbec jsme nevěděli, co bude. U takhle velké události je to hodně složité a náročné. Nejistota spjatá s pandemií nás omezovala,“ dodává Stoklasová.

S Karlovskou poutí bývá spojeno i tradiční několikadenní setkání řezbářů, které se letos nekonalo. „Bývá čtyřdenní setkání. Tento ročník jsme ale raději vypustili a zkusíme na něj navázat zase rok,“ uzavírá Stoklasová.