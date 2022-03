„Vyhrocená situace to žádá. Cest, jak se do pomoci zapojit, je celá řada. My jsme vybrali možnost pomoci prostřednictvím krajské potravinové banky. Uspořádali jsme sbírku, která je průběžná a stále ještě trvá. Pomoc shromažďujeme v kulturním domě,“ přiblížil starosta Prlova Jaromír Kratina.