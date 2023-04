Pošta od července zruší ve Vsetíně tři své pobočky - v Luhu, na Ohradě a Sychrově. Starosta Jiří Čunek s tím nesouhlasí a hodlá s vedením České pošty o uzavření poboček jednat.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Kinšt

„Mrzí nás to, nicméně je to rozhodnutí, které učinil ministr vnitra bez nás. Nevíme ani, jaká kritéria o zavření té které pošty rozhodovala. O našem nesouhlasu s tímto krokem se bude ještě jednat. Zavření poboček je komplikací zejména pro občany z řad seniorů. Zásadní věcí je, aby po uzavření poboček hlavní pošta v centru města dokázala zvládat klienty bez zmatku a čekání,“ reagoval starosta Vsetína Jiří Čunek a dodal, že s koncem pobočky na Sychrově přijde radnice zároveň o nájemce městských nebytových prostor a tím i o měsíční příjem z pronájmu ve výši zhruba 7700 korun.

Ve Valašském Meziříčí zavře pošta tři pobočky, zůstane jediná

Podle oficiálního vyjádření České pošty má poptávka po tradičních poštovních službách dlouhodobě klesající trend.

„Za posledních pět let se snížil zájem o tyto služby na pobočkách o 40 procent. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí. Český telekomunikační úřad proto reflektoval tyto změny a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří. V pobočkové praxi to znamená, že z nynějších 3200 pošt bude po změně legislativy 300 nepovinných, a ty z ekonomických důvodů zrušíme bez náhrady,“ informovala v tiskové zprávě Česká pošta s tím, že zruší také kolem 950 pracovních míst.

Na Valašsku uzavře Česká pošta sedm poboček. Je to nejvíc ve Zlínském kraji

„Lidsky ze zavření poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme 300 poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ doplnil pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.

Pobočky České pošty ve Vsetíně