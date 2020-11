Podle zástupce primářky Reného Kamrly uvítají v těchto dnech v tamní transfuzce zejména dárce s RH faktorem 0+. Jedním z povolaných k odběru byl v uplynulých dnech také nositel této krevní skupiny šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun. Ten 19. listopadu přišel darovat svou krev jubilejně posté.

„Takových, kteří dávají výhradně krev a nikoliv plazmu a překročí sto odběrů, není moc. V naší databázi jich máme jen 41,“ potvrzuje René Kamrla.

Přiznává však, že je rád za všechny dárce, zejména nyní, v době pandemie, kdy je situace nevyzpytatelná.

„Po první vlně nebyla u nás taková poptávka po krvi a také dárců bylo méně, ale pak se to nějak zvrtlo, protože lidé přestali své chronické zdravotní problémy odkládat a začali s nimi do nemocnice přicházet, proto najednou vznikla současná obrovská spotřeba,“ objasňuje lékař aktuální situaci.

Jak je to s krví po covidu?

Standardně může člověk podle jeho slov darovat krev jednou za tři měsíce, jen výjimečně dříve.

„Teď zrovna potřebujeme nejvíce tu krevní skupinu, kterou má pan Bohun, tedy 0+. Oslovují nás ale i ti, kteří prodělali covid-19 a chtějí darovat krev. Jen 15-20 procent z nich mají ale v sobě protilátky v dostatečném množství. Vážíme si a jsme rádi za to, že se nám každý den hlásí deset, patnáct takových, ale z toho vybíráme jen ty, co těch protilátek mají dost, což je jeden, dva z těchto dárců,“ tvrdí René Kamrla.

Krev daroval i v 75 letech

A na kolik je darování krve omezeno věkem?

Doporučeno je podle něj do 65 let. „To platí ale pro Západní Evropu, kde dárce nevyšetřuje lékař, jen pověřený zdravotník. Za to u nás je to tak, že dárce s lékařem probírají vše společně, lékař zájemce o dárcovství vyšetří a pokud je zcela bez potíží, tak lékař může tuto pomyslnou věkovou hranici posunout. Tady u nás v Hradišti máme doposud nejstaršího dárce, který sice již nyní nechodí, ale je to vinař, sportovec, a bylo mu kolem 75 let, když u nás naposledy daroval,“ dodává Réné Kamrla závěrem.