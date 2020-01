V roce 2002 platili lidé ve Vsetíně poplatek za komunální odpad 340 korun na osobu. Mezi lety 2003 až 2007 se navýšil na 420 korun, naposledy pak rostl v roce 2008 na 492 korun ročně. Tato částka byla aktuální až do minulého roku.

Od 1. ledna 2020 ale platí nová místní vyhláška, která navyšuje poplatek za odvoz a zpracování odpadu ze zmíněných 492 na 600 Kč ročně. Nárůst je zhruba dvacetiprocentní.

„Náklady na odvoz a zpracování odpadu meziročně značně narůstají,“ vysvětluje zdražení, které schválili zastupitelé, mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Podle jejích slov činily v roce 2018 náklady 641 korun za jednoho poplatníka a rok, přičemž poplatník hradil „jen“ 492 korun. Rozdíl nákladů a výnosů se doplácel z městského rozpočtu. Ke zdražení přistoupila radnice podle Raszkové také proto, že byl zaveden častější svoz plastů a obecně množství odpadů i nároky na jejich zpracování rostou.

V Rožnově nezdražovali 14 let

Ještě hlouběji, než ve Vsetíně, budou muset sáhnout do kapsy lidé v Rožnově pod Radhoštěm. Tady se poplatek za odpady neměnil dlouhých čtrnáct let. O to citelnější je nynější skokové zdražení o čtyřicet procent. Zastupitelé schválili nárůst poplatku z dosavadních 492 Kč za osobu a rok na 684 korun. Přepočteno na měsíce, zaplatí každý poplatník měsíčně za odpady o 16 korun více.

Podle sdělení radnice město přistoupilo ke zdražení proto, že na odpady každoročně doplácí zhruba čtyři miliony korun.

„Za posledních deset let je město na odpadech v celkové ztrátě cirka padesát milionů korun. Tento stav je neudržitelný a stále stejná cena za odpady zkrátka zůstat navěky nemohla,“ vysvětlil vedoucí finančního odboru rožnovské radnice Martin Hrnčárek.

Doplnil, že cena za likvidaci odpadů a tím i ztráta města se bude kvůli novele zákona o odpadech ještě progresivně zvyšovat, a to z důvodu zvýšených poplatků za skládkování, které určuje stát.

Zdražení prý odradí veřejnost od třídění

Schvalování razantního navýšení poplatku za odpad se ale neobešlo bez diskuze zastupitelů. Libor Adámek (Piráti) navrhl zvýšit platbu jen o 108 korun na 600 Kč ročně. Inspiroval se prý mimo jiné právě v již zmíněném Vsetíně.

„Se skokovým navýšením poplatku nesouhlasíme. Odradí to část lidí od třídění odpadů. Město by naopak mělo zvýšit motivaci lidí třídit a také se pokusit změnit jejich nakupovací návyky, aby také méně odpadu vznikalo,“ argumentoval Adámek.

Podle Miroslava Kokinopulose (Nezávislí Rožnováci) však není úkolem města vychovávat lidi a učit je novým nákupním zvyklostem. Nárůst poplatku o šestnáct korun měsíčně podle něj není žádná tragédie.

„Vzpomeňme, kolik peněz měsíčně utratíme zbytečně,“ poznamenal zastupitel s tím, že ani poplatek zvýšený na 684 korun nepokryje náklady města.

Za pravdu mu dal místostarosta Rožnova a stranický kolega Jan Kučera.

„Deficit v odpadech musíme řešit. Zvyšování poplatku za odpad je nepopulární, ale odpovědné a správné,“ uvedl.

V Meziříčí cena zůstává, ale mění se systém svozu

Ve Valašském Meziříčí se na rozdíl od Vsetína či Rožnova poplatek za odpad zvyšovat nebude. I pro letošek činí 490 korun za osobu a rok. Od ledna však radnice zavádí nový systém svozu a likvidace odpadu pro rodinné domy.

Lidé, kteří se do systému přihlásili, obdrží v lednu nové odpadové nádoby o objemu 240 litrů na bioodpad a dvojici nádob o objemu 120 litrů na papír a plast.

„Bioodpad se bude v období od 1. dubna do 31. října svážet jedenkrát za čtrnáct dní a od 1. listopadu do 31. března jednou za měsíc. Plasty a papír budeme vyvážet jednou za měsíc,“ popsal Michal Lysák, který za odpadové hospodářství ve městě zodpovídá.

Obyvatelé rodinných domů si přitom mohou vybrat, jakou kombinaci nádob zvolí.

Směsný komunální odpad se pak nebude od rodinných domů svážet každý týden jako dosud, ale jednou za 14 dní.

„Cílem nového systému je snaha přimět obyvatele Meziříčí, aby více třídili. Každoročně totiž stoupá poplatek za skládkovné a toto je jedna z variant, jak snížit objem nevytříděného komunálního odpadu,“ vysvětluje starosta Robert Stržínek.

Doplnil, že skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2018 činily v Meziříčí 1 112 Kč za osobu. Lidé, kteří se do nového systému ještě nepřihlásili, tak mohou učinit přes registrační formulář na webových stránkách města.

Kolik se platí ve valašských městech?

Vsetín 600 Kč

Valašské Meziříčí 490 Kč

Rožnov pod Radhoštěm 684 Kč

Kelč 480 Kč

Karolinka 500 Kč

Zubří 400 Kč