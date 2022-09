Zmíněný most se nachází ve Vsetíně-Horní Jasence na silnici, která spojuje město Vsetín přes Dušnou a Valašskou Bystřici s Rožnovem pod Radhoštěm. Jeho červencová prohlídka a odborné posouzení technického stavu autorizovaným specialistou ukázaly, že z dosavadního velmi špatného stavu se dostala do stavu havarijního.

„Mostní objekt je v takovém stavu, kdy provádění běžné údržby nemůže prodloužit jeho životnost, respektive zvýšit zatížitelnost. Most je nutno zásadně rekonstruovat,“ uvedl posuzovatel technického stavu mostu ve svém hodnocení.

Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), které je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy, nechalo proto v druhé polovině srpna na havarijní most uložit ocelové mostní provizorium. „Umožní motoristům, aby tímto místem po hojně využívané silnici nadále projížděli,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Náhradní přemostění bude na místě až do doby stavby nového mostu, která se by podle ředitelství mohl začít nejdříve ve druhé polovině roku 2023 nebo v roce 2024. Provizorium dovoluje bezpečný průjezd automobilů do hmotnosti 20 tun, v případě jediného vozidla až 40 tun.

Stavba nového mostu na Horní Jasence navíc nebude jedinou, která v této lokalitě ŘSZK čeká. Nedaleko se nna stejné silnici nachází ještě jeden most ve velmi špatném technickém stavu. ŘSZK už nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na jeho přestavbu. „Existuje možnost, že bychom obě stavby realizovali současně,“ doplnil Bronislav Malý.