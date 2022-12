„Majitelé by si měli svůj majetek co nejlépe zabezpečit - kvalitními dveřmi, zámky, mřížemi, okenicemi - případně použít i elektronické zabezpečení jako alarmy a kamery. Platí také, že by v rekreačních objektech neměli nechávat cenné věci,“ dodala Lysáčková s tím, že v případě, že dojde k vloupání do objektu platí, nevstupovat do něj a volat tísňovou linku 158.

Rodina ze Zubří přišla o střechu nad hlavou. Škoda po požáru činí tři miliony

Podle policistů došlo letos ve Zlínském kraji k 30. listopadu k 61 případům krádeží vloupání do rekreačních objektů. Z toho v okrese Zlín jich bylo 20, Vsetín 33, v Uherském Hradišti a Kroměříži pak došlo shodně ke čtyřem krádežím.