Poláchovi jsou spolu půl století, Seidlovi oslavili dokonce kamennou svatbu

Významná jubilea si v létě připomněly dva manželské páry na Valašsku. Manželé Poláchovi z Valašského Meziříčí oslavili zlatou svatbu, tedy padesát let společného života. Vlastislav a Helena Seidlovi ze Vsetína pak svatbu kamennou. To znamená, že od jejich sňatku uplynulo letos už 65 let.

Manželé Oldřiška a Josef Poláchovi z Valašského Meziříčí - Juřinky si 1. srpna 2020 v obřadní síni meziříčské radnice připomněli 50. výročí sňatku - zlatou svatbu. (na snímku vpravo místostarostka Valašského Meziříčí Zdislava Odstrčilová) | Foto: archiv MěÚ Vsetín