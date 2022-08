Záchyty nelegálních migrantů z uplynulého týdne potvrzují pokračující trend, s nímž se policisté v poslední době setkávají. Během předcházejících dvou měsících už na území Zlínského kraje pochytali (mimo výše uvedených 110 lidí) bezmála 450 běženců.

Všechny zadržené čeká stejný postup: policisté je nejprve převezou do Zlína k provedení dalších úkonů. Mimo jiné zjišťují jejich totožnost, podle policejní mluvčí však migranti u sebe zpravidla nemají žádné doklady, kterými by se prokázali.

„Následně žádáme o součinnost kolegy z jiných krajů, kteří si v rámci část migrantů převezmou,“ říká Simona Kyšnerová. Další cesta běženců pak vede do zařízení pro zajištění cizinců.

Od května letošního roku zaznamenali zlínští cizinečtí policisté enormní nárůst nelegálních migrantů převážně z Blízkého východu. Od 20. května do dnešních dní už hranice se Slovenskou republikou nelegálně překročilo více než pět set padesát lidí.

„Za celý loňský rok až do května roku letošního byl záchyt migrantů nulový. Cizinci nyní využívají nové migrační trasy, a to převážně ze Srbska přes Maďarsko a Slovensko do České republiky a dál do Německa. S nárůstem migrace neustále posilujeme výkon služby v příhraničí,“ uvedla v minulých dnech Kyšnerová.