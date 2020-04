„Plodiny, které jsme zasadili na jaře, schází a marně čekáme na déšť. Pokud to tak půjde dál, budeme muset část produkce zlikvidovat a hledat náhradní řešení,“ smutní Ladislav Zelený. Situaci hodnotí jako jednu z nejhorších v posledních letech.

„Nejenže neprší, ale pokles teplot v noci a ranní přímrazky znamenají další ztráty,“ pokračuje ve vyhodnocení situace Zelený.

„Příroda sice dokáže zázraky, ale pokud nezaprší, těžce to odnesou jarní plodiny,“ prozrazuje Ladislav Zelený.

Žádné pozitivum

S černým scénářem pracují také zemědělci na Kroměřížsku. Sotva se mírně snížil počet hrabošů, ohrožuje úrodu sucho.

„Reálně hrozí velké ztráty. Je předčasné se nyní bavit o nějakém vyčíslení škod, protože jsme teprve na začátku sezony,“ nechce se pouštět do úvah předseda představenstva Agrodružstva Postoupky Jan Hašek.

„Populace hrabošů se naštěstí výrazně snížila sama, ale sucho jim nijak neškodí. Hrabošům škodí spíše vlhko,“ vysvětluje Hašek, že se na současné tíživé situaci nedá najít žádné pozitivum.

Na vodu čekáme každý den

Těžké chvíle zažívají také v zemědělském podniku Kelečsko, který hospodaří na výměře zhruba 2300 hektarů v okolí města Kelče v okrese Vsetín.

„Čekáme na vodu každým dnem. Máme zasetou kukuřici, obiloviny, řepku, ale vodu teď potřebuje každá plodina včetně travních porostů a vojtěšky,“ uvedl předseda představenstva společnosti Radim Kubečka. Společnost, která se mimo jiné zabývá také živočišnou výrobou, navíc trápí snižující se cena výkupu hovězího masa a mléka.

Jana Brázdilová, ředitelka Agrární komory Zlín, zatím od zemědělců výrazné stížnosti na počasí nezaznamenala.

„Ozimné obiloviny se zatím drží, horší je to s jařinami. Je samozřejmě otázka, jak to bude do budoucna. Pokud nezaprší, asi to problém bude,“ míní Brázdilová.

Po suchém dubnu přijde suchý květen

Déšť se nám podle meteoroložky Dagmar Honsové z Meteopressu zatím vyhne obloukem. „Současná předpověď do 5. května neukazuje žádné větší srážky. Ba naopak to bude ještě horší, protože teploty půjdou nahoru a voda bude mizet,“ líčí předpověď Honsová.

„Abychom se dostali na průměrná čísla, muselo by pršet 14 dní v kuse,“ vystihuje současnou situaci Honsová a upozorňuje, že zatímco vloni po suchém dubnu přišel deštivý květen, letos s ničím podobným zemědělci počítat nemohou.

Radní Zlínského kraje za životní prostředí Margita Balaštíková říká, že se zemědělci v případě nouze budou moci obrátit o finanční pomoc na příslušné úřady. „Kompenzace za sucho byly schváleny a nejsou nijak ohroženy současná mimořádnou situací okolo koronavirové pandemie,“ uklidňuje Balaštíková.