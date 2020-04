Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno, v úterý 7. dubna potvrzeno Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje 6 nových případů nákazy novým typem koronaviru. Celkový počet vyléčených pacientů zůstává 18.

Testování na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Dnes je to týden, co byla v Uherském Brodě přijata protiepidemiologická opatření, která se týkala dezinfekce společných prostor domů. Vypadá to, že opatření byla nastavena dobře, protože k dnešnímu dni nám nepřibyl v této lokalitě žádný nově pozitivně testovaný,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.