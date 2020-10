Například České dráhy přišly v současné době o dvě třetiny zákazníků.

„Pokud jde o aktuální počty, tak v průměru v současné době jezdí našimi vlaky pětatřicet procent obvyklého počtu cestujících,“ potvrdila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Na regionální železniční dopravu ve Zlínském kraji to prozatím dopad nemá, dráhy ale vzhledem k nižší poptávce cestujících sáhly k redukci dálkových spojů.

Týká se to linky Ex 2 Praha – Olomouc – Vsetín – Horní Lideč (– Púchov – Žilina), tedy takzvaného Valašského expresu. V novém režimu jezdí od čtvrtka 22. října, resp. pátku 23. října.

Většina spojů začíná či končí v Olomouci. Bez omezení na celé trase Praha – Vsetín – Žilina jedou jen vlaky Ex 220/221, v celé délce Praha – Vsetín jedou také vlaky Ex 521/522. Z přijatých omezení rovněž vyplývá, že nyní jen tři páry Valašských expresů překračují hranici se Slovenskem, konkrétně spoje Ex 122, 123, 126, 127 a 220/221.

ZA JÍZDU BEZ ROUŠKY HROZÍ PŘIRÁŽKA

Podle mluvčí největšího českého železničního přepravce se vlakový personál opakovaně setkává s cestujícími, kteří jsou ve vlaku bez roušky nebo jiné ochrany nosu a úst.

„Tyto případy se snažíme řešit domluvou, případně může náš zaměstnanec při neuposlechnutí výzvy cestujícímu vystavit přirážku,“ upozornila Vanda Rajnochová. Zaměstnanci drah jsou podle ní veškerými ochrannými prostředky (jednorázové i látkové roušky, rukavice, brýle nebo dezinfekční prostředky) vybavení.

VLAKY SE DEZINFIKUJÍ, LÍSTKY KUPTE ONLINE

Velká pozornost se věnuje úklidu a dezinfekci souprav. Zvlášť čištění vybavení a zařízení, s nímž přichází cestující do kontaktu, jako jsou kliky, madla, tlačítka a podobně.

„Odstavené soupravy dezinfikujeme ozónem, který likviduje viry a bakterie. V Moravskoslezském kraji jsme ve vybraných soupravách aplikovali speciální nanonástřik, který ochrání interiér vozů před šířením virů a bakterií až na několik let,“ řekla Rajnochová.

Cestující požádala, aby k nákupu jízdenek využívali přednostně on-line prodejní kanály: e-shop nebo mobilní aplikaci Můj vlak. V případě nákupu u pokladen ve stanicích aby upřednostňovali bezhotovostní platby.

Současná situace se dotkla také části zaměstnanců zákaznické linky ČD. Ti po skupinách prošli tento týden online školením pro trasování. „Od čtvrtka se již aktivně zapojili do trasování kontaktů v rámci chytré karantény,“ prozradila Vanda Rajnochová.

VYPADLY ŠKOLNÍ AUTOBUSY I SPOJE „DO KOSTELA“

Omezení se nevyhnula ani regionální autobusové dopravě. V platnosti jsou od uplynulé neděle. Podle sdělení krajského úřadu změny spočívají primárně v omezení školních spojů a týkají se všech dopravců, kteří na základě smluv ze Zlínským krajem přepravují cestující v regionu. Dočasně jsou mimo provoz i nedělní spoje na bohoslužby a mše.

Změny v jízdních řádech jsou reakcí na aktuální epidemiologický vývoj a vládní opatření spočívající v uzavření všech škol. Platit mají nejméně do 1. listopadu. Konkrétní upravené jízdní řády jsou dostupné na webu Integrované dopravy Zlínského kraje na adrese www.id-zk.cz.

K omezení městské hromadné dopravy sáhla také města Vsetín a Valašské Meziříčí. Autobusy MHD jezdí v takzvaném prázdninovém režimu.

„Prozatím bude platit do neděle 1. listopadu. V případě prodloužení omezujících opatření pak do odvolání,“ upozornila Dagmar Hermannová z odboru komunálních služeb radnice ve Valašském Meziříčí. O stejném termínu i možnosti prodloužení opatření mluvil také starosta Vsetína Jiří Růžička.