Návštěvnice bazénů a koupališť v Berlíně nebudou mít povinnost oblékat si vrchní díl plavek. Poděkovat za to mohou jedné Němce. Žena se obrátila na úřad ombudsmana s nesouhlasem, že byla vyvedena z venkovního bazénu poté, co se opalovala s odhaleným hrudníkem.

Podle německého listu Berliner Morgenpost souhlasil ombudsman s tím, že šlo o diskriminaci na základě pohlaví a následně se úřady rozhodly, že zahaleny musí být primárně pohlavní orgány.

Naše úřady zatím nic takového neřešily.

„Veřejný ochránce práv se podobným případem v českém prostředí nezabýval. Při prověřování stížností vždy hodnotíme konkrétní okolnosti daného případu. K případům, které jsme přímo nešetřili, se proto nevyjadřujeme, a to ani v obecné rovině,“ řekla Deníku mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Markéta Bočková.

Deník zjišťoval, jak to je v lázních Zlín. Podle provozního řádu je plavání v bazénech povoleno pouze v plavkách. Do bazénů je zakázán vstup v oděvech, které nejsou určeny k plavání, například ve spodním prádle nebo ve cvičebních úborech. Koupání nahoře bez není výslovně povoleno, ale ani výslovně zakázáno.

„S takovým požadavkem návštěvníků jsme se zatím nesetkali,“ řekla za provozovatele Steza Zlín Iva Rokosová.

„Řídíme se provozním řádem, který schválila Krajská hygienická stanice. Pokud by nastala situace, že by návštěvnice chtěla navštívit bazén nahoře bez, obrátili bychom se opět na hygienu a čekali na její vyjádření,“ dodala Rokosová.

Názory samotných plavců se různí

„Asi by mi to úplně nevadilo. Samozřejmě záleží na tom, jestli by byly dámy soudné ke své postavě. Ale určitě bych se nepohoršoval,“ říká s úsměvem Michal Kajnar, pravidelný návštěvník bazénu ve Zlíně. Naopak Eva Nováková, která chodit plavat se synem Matyášem, by z toho nadšená nebyla.

„Myslím, že je to určitě společenské pravidlo a mělo by se dodržovat. Kdo chce chodit bez plavek, ať jde v létě na nuda pláž,“ má jasno mladá maminka. Seniorka Jarmila Novosádová vidí problém ne v estetice nebo pohoršování, ale ve zdravotním hledisku.

„Podprsenka, i když jen od plavek, má nejen zakrýt, ale je důležitou podporou při sportu,“ uvažuje letitá sportovkyně.

Zda i u nás dojde k výslovnému povolení plavat nahoře bez, je ve hvězdách. V Německu může jít o zakořeněnou oblibu freikoerperkultur (nudismus, pozn. red.), která sahá až do 19. století. Co si o plavání bez vrchního dílu plavek myslíte, nám dejte vědět v anketě.