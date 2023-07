„Ne, už pět let žádné karty nebereme a zatím to tak i zůstane,“ řekl Deníku provozovatel restaurace Koruna s letní zahrádkou Michal Bábovský.

Podobně to funguje nedaleko Masarykova náměstí v LaRosCo baru.

Dokud to zákon nenařídí?

„U nás zatím pouze hotově. Pokud ale přijde doba a zákazník si to bude žádat, tak se u nás bude platit kartou. Zatím to tak ale nevidím,“ nechal se slyšet provozní LaRosCo baru Pavel Dobeš.

Podobná reakce přišla i z klubu Mír.

„Platbu v hotovosti vůbec nemáme v plánu měnit, pokud nám to zákon natvrdo nenařídí. U nás je pultový prodej a nedokážu si představit, že by se mělo každé pivo platit kartou. Ti barmani by se z toho nejspíš zbláznili. Platby kartou by nás jen zdržovaly,“ argumentuje spolumajitel klubu Mír Petr Tománek.

Platební karty neberou ani v jednom z největších motorestů Samota u frekventované silnice I/50 ve Chřibech.

„Kartami u nás platit nelze, pouze hotovostí,“ opáčil na Samotě číšník skupince turistů ze Slovenska, která se poté zvedla a odešla, protože u sebe nikdo z ni neměl peníze, ale pouze kreditní karty.