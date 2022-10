František Vavřínek se narodil 25. ledna 1914 v chalupě č. p. 148 na vsetínském Horním městě. Už od mládí se toužil stát letcem. Po vyučení elektromechanikem v továrně Josefa Sousedíka v roce 1932 si podal přihlášku do Školy leteckého dorostu v Prostějově.

V létě 1934 ukončil výcvik a byl zařazen k 9. letce Leteckého pluku generála-letce M. R. Štefánika v Piešťanech, kde byl začátkem roku 1936 jmenován polním pilotem letcem. Absolvoval stíhací výcvik a poté byl přidělen k 39. letce stejného pluku v Piešťanech.

Po obsazení Československa německou armádou odchází Vavřínek ilegálně do Krakova a v létě roku 1939 se stává příslušníkem polského letectva. V roce 1941 se dostává na Střední východ a poté do Anglie, kde se po přeškolení na britskou vojenskou techniku hlásí 10. března 1942 u 313. čs. stíhací perutě vyzbrojené letouny Spitfire.

Od 7. listopadu 1943 je příslušníkem 312. čs. stíhací perutě, kde působí až do konce jara 1944, poté krátce působí u 84. Group Support Unit. Téměř měsíc po invazi spojeneckých vojsk v Normandii je operačně zpět u 313. čs. stíhací perutě, kde slouží do konce války. Dne 17. července 1945 se vrací společně s celým čs. stíhacím wingem do Prahy.

Vavřínkovo působení v poválečném československém letectvu netrvalo dlouho. V roce 1950 byl nucen jako „politicky nespolehlivý“ z armády odejít a živit se různými profesemi. Žil i nadále se svou rodinou na Vsetíně, jeho anglický syn Michael jej zde často navštěvoval. František Vavřínek zemřel 26. července 1978 ve Vsetíně a je pochován na místním hřbitově.