Pětina novorozenců se ocitne v inkubátorech

Až pětina dětí narozených v obou valašských porodnicích ve Valašském Meziříčí a Vsetíně, tráví své první hodiny či dny v inkubátoru. Nejčastější příčinou je nízká porodní váha nebo jiné zdravotní komplikace novorozence.

Nemocnice Valašské Meziříčí koupila pro své nejmenší pacienty nový inkubátor za více než 300 tisíc. Pomoc tohoto moderního vybavení zde potřebuje zhruba každý pátý novorozenec, nejčastěji předčasně narozené děti.Foto: archiv nemocnice

Předčasné porody ovlivňuje životní styl.



Podle primáře dětského oddělení Vsetínské nemocnice Mariána Rubinta v posledních letech počet hypotrofických novorozenců, tedy novorozenců s nízkou porodní váhou, stoupá.

„Zaznamenáváme trošku vyšší procento hypotrofických dětí z různých důvodů. Jednoznačně se jedná o civilizační záležitost,“ uvedl primář.



Největší problém podle něj představuje tlak společnosti na nastávající matku, chemizace potravin, ovzduší, stres a shon.

„Představuji si, že maminka v devátém měsíci bude chodit s kamarádkami na čaj a bude to usměvavá paní čekající na termín porodu. Bohužel se tu často setkáváme s případy, kdy maminka do poslední chvíle chodí do práce, protože jí zaměstnavatel například vyhrožuje výpovědí,“ krčí rameny lékař Marián Rubint.



Přestože počet novorozenců umístěných do inkubátorů roste, nejedná se o žádné alarmující číslo. V inkubátorech se děti často ocitnou jen preventivně. Především při převozu z porodního sálu.



To se týká všech dětí narozených císařským řezem. „I když se dítě narodí v pořádku, tak při převozu z porodního sálu může chytit nějakou infekci,“ vysvětlil primář Rubint. Další inkubátory se používají na poporodní adaptaci novorozence na vnější svět.





Vsetínská nemocnice má k dispozici tři inkubátory.

„Dva z nich slouží také k léčbě takzvaným modrým světlem u dětí s novorozeneckou žloutenkou,“ uvedla PR manažerka nemocnice Lenka Plačková. Valašskomeziříčská nemocnice má v současné době o dva inkubátory víc. Ten poslední získala začátkem října.

„Je jeden z nejmodernějších, splňuje nejnáročnější podmínky,“ popsal primář novorozeneckého a dětského oddělení Libor Slováček. Přístroj má řadu funkcí. Všechny parametry jsou hlídané pomocí alarmů.



Délka péče o novorozence v inkubátoru je individuální. „Faktorů ovlivňujících dobu pobytu v inkubátoru je řada, odvíjí se od gestačního týdne, porodní váhy, průběhu poporodní adaptace a termostability novorozence,“ dodal primář Slováček.