„Současnou situaci zvládáme velmi těžko. Musíme to však nějak přežít. Největší problém je v tom, že se vše děje podruhé v roce, což je špatné,“ připomíná Juřík jarní období, kdy fitness centra byla vinou epidemiologické situace uzavřena od 13. března do 24. dubna.

Šestitýdenní absence bez zákazníků na těchto centrech zanechala velkou stopu. Zásluhou rezerv se však ještě řada z nich dokázala obejít bez citelné úhony.

„Podnikatelé v dané době z nich mohli profitovat. Momentálně však ani netušíme, zda se fitka letos ještě znovu otevřou. Pevně věříme, že tomu tak bude během prosince. Vše je ale podmíněno nouzovým stavem,“ krčí rameny Martin Juřík, jenž nejdříve bude moci otevřít 13. prosince. O den dříve by totiž měl skončit nouzový stav.

Druhé období, které momentálně trvá od 9. října, tak pro řadu majitelů může činit obrovské finanční problémy.

„Těžko se odhaduje, jak dlouho bychom byli schopni v tomto stavu ještě fungovat. Několik měsíců by se ještě dalo vydržet, v zásobě máme určité rezervy. Od uzavření je to ovšem už sedm týdnů. Kdo ví, jak dlouho vše bude trvat. Přežijí ti, kteří mají rezervy. Je to hodně náročné,“ přiznává Juřík.

Se cvičením je člověk odolnější

Majitele fitness centra ve Valašském Meziříčí tak momentálně alespoň trochu může těšit jednorázový kompenzační bonus. „Činí 15 000 Kč. Na druhou stranu však stále musím platit zdravotní a sociální pojištění,“ přibližuje.

Od státu rovněž dostane příspěvek za nájemné. „Za třetí kvartál, tedy červenec, srpen a září, budeme mít proplaceno 50% nájmu. Já se však ptám: „A kde je ta druhá půlka?“ Každé peníze jsou pochopitelně výborné, je jich ale málo,“ říká rozmrzele.

Na rozdíl od jiných však stále může s fitness centrem počítat. Jeho kolegové takové štěstí už neměli.

„Podle provedených výzkumů letos vinou restrikcí 15 až 20 procent fitek v republice uzavřelo činnost. Jelikož probíhá druhá vlna, tak je možné, že jich bude více. V některých centrech byly tržby za poslední období nižší o 50 až 80 procent. U nás se to pohybovalo okolo čtvrtiny,“ nechává nahlédnout pod pokličku Juřík, který ve svém okolí nemá známého, jenž by natrvalo musel fitneess centrum uzavřít.

Mladého majitele přitom mrzí, že k restrikcím a zákazům vůbec muselo dojít.

„Od doby koronaviru není v Evropě prokazatelné, že by ve fitku bylo ohnisko nákazy. Cvičení je naopak obecně výborné a zdravé. Lidé mají lepší kardiovaskulární systém. Cítí se pak fyzicky a psychicky mnohem lépe,“ jmenuje výhody, proč by toto odvětví nemělo být v současnosti pozastaveno.

Dáváme to do pucu

Momentálně mu tak alespoň dává naději, že se blíží vánoční svátky. „Voucherů zatím bylo prodáno málo. Věřím však, že teď jich přibude. Lidé jsou na přelomu listopadu prosince zvyklí nakupovat dárky. Alespoň tímhle způsobem něco vyděláme. Je rozhodně štěstí, že jsou Vánoce,“ těší Juříka.

Během vynucené pauzy se tak snaží, aby jeho zákazníci měli po návratu co největší komfort.

„Fitko momentálně dáváme dohromady, čistí se tady vzduchotechnika, řeší se klimatizace, malovali jsme, dezinfikovali. Dáváme ho do pucu, aby bylo jako nové,“ usmívá se.

Jakou tedy očekává návštěvnost, až se fitness centra znovu rozjedou?

„Leden celkově nebude tak silný, jak jsme zvyklí. Je to dané dobou. Lidé se budou bát chodit, začnou šetřit peníze. Škrtají zábavy,“ uvědomuje si.

„Letošek je ke všemu šeobecně slabší. Nejsilnější období je tradičně leden až duben, po vánocích si lidé dávají předsevzetí, jsou takoví nabuzení. Fitko praská ve švech,“ směje se Juřík, který při největších návalech hostí přes stovku návštěvníku denně.

Vzhledem k tomu, že fitness center je na území republiky hodně, není snadné se v tomto odvětví udržet v silné finanční situaci.

„Jsme komplexní, máme snad všechno, co moderní fitko potřebuje. Stroje od přední světové značky Panatta, kardio zóna, silové části, strečinková zóna, aerobní aktivity, masáže, měření InBody 230. ,“ dodává Martin Juřík, k němuž do Rfitness centra přijíždí zákazníci z Rožnova, Hranic či Vsetína.