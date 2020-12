„Úrazy si nevybírají čas,“ říká zakládající člen teamu David Románek v rozhovoru pro Deník.

„Věděl jsem, že tady ta služba chybí a přitom je potřebná,“ vzpomíná Románek, civilním povoláním záchranář u Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

Oficiálně vznikl spolek Rescue team Hostýnské vrchy v roce 2006. Jako dobrovolníci však někteří pomáhali i řadu let předtím. V současnosti čítá tým 15 členů.

Mezi nimi je nejeden záchranář, voják, hasič, vychovatel dětského domova či ředitel bystřické základní školy.

Rescue team vás neživí. Máte své zaměstnaní. Jak je těžké skloubit směny na záchrance a povinnosti v Rescue teamu?

Paradoxně je to lepší. Úraz si nevybírá čas. Takže, kdo má volno, ten může. A díky směnám v práci se můžeme doplňovat tak, že vždy je někdo k dispozici. Pokud se jedná o úraz, stačí k zásahu v podstatě jen dva lidé, pokud jde o pátrání, jde ten, kdo může.

Vy jste stál u zrodu týmu. Co vás k tomu vedlo?

To, že ta službu tu chyběla a přitom je potřebná. Ačkoliv nejsme využívání každý den, čas od času nás lidé potřebují. A jsou vděční a rádi, že rescue team existuje.

Při kterých situacích vám tuhne krev v žilách?

Pátrání je nejhorší. Ta nejistota. Můžete snadno pohřešovaného přehlédnout. Je to někdy dílo náhody. Z titulu mého povolání dávám raději přednost výjezdem za zraněným. Jako záchranář se živím už více jak 25 let, vím, co mám dělat a jak se chovat. Není to tolik stresující jako u pátrání, kde jsou jen dva možné scénáře, jak to skončí. Za celou dobu jsme pátrali nejen po dospělých, ale také po dětech, duševně nemocných. Dovednosti a znalosti jsou mi tam k ničemu. Nejdelší pátrání, u kterého jsem byl, trvalo tři hodiny.

To je třeba v zimě dost dlouho, že?

Tři hodiny hrají v zimě hodně času. Když se ztratíte v červenci, tak tři hodiny nejsou samozřejmě tak dlouhá doba. Oproti zimnímu období. To je celkem hodně.

Zima už klepe na dveře. Co si mám do hor – pro případ potíží – vzít se sebou?

Nejlépe je jít ve dvojici. Pokud už jdu sám, měl bych někomu předem říct, kam mám namířeno. Samozřejmě se v lese držet jen povolených cest. Se sebou by měl člověk mít tekutiny a dobře nabitý mobil. Nezapomeňme, že v zimě baterie tolik nevydrží. Velmi dobrá je aplikace záchranka, která dokáže jedním tlačítkem poslat na dispečink vaši přesnou polohu. Což značně usnadní hledání.

Není od věci si zabalit i izotermickou folii, aby se člověk zabalil a alespoň nějak udržel teplo. V žádném případě totiž nepomáhá alkohol, jak se někdo může mylně domnívat.

Popravdě si nedokážu představit, podle čeho mám v lese nahlásit svou polohu. Všude okolo jsou akorát stromy.

Na začátek se odpíchneme od toho, odkud kam měl člověk namířeno. Kolik kilometrů mohl už ujít. Můžeme z toho alespoň předpokládat, kterým směrem máme hledat. Případně můžou říct: „Šli jsme po zelené turistické značce a náhle zmizela.“ Pomáhá třeba zmínka o posledním rozcestníku, který potkali. Máme totiž velkou mapu, kde jsou všechny rozcestí zakreslené. Horší je to třeba u dětí, které se sebou nemusejí mít ani mobil. A rodiče vám řeknou jen to, kde je naposledy viděli.

Pak následuje rozsáhlé pátrání.

Ano. Kupodivu vrtulník s termokamerou nemusí mít v zimě až takovou úspěšnost. Byl jsem sám překvapený. Při jednom pátrání na Tesáku termokamera vůbec nepomohla. Vše nakonec dopadlo dobře.

Ale jinak vám technika pomáhá dost. Přesto. Jak blízko k zraněnému se obvykle dostanete pomocí techniky.

Nejčastější výjezdy jsou k lyžařům, běžkařům, cyklistům. A ti se většinou nachází na dobře dostupných místech – okolo cest. Ale jsme samozřejmě připraveni i na složitější situace. Specialista na lezení je například kolega hasič, cvičíme transporty zraněných. Pravidelně probíhá také proškolování pro řidiče.

Předmětem činnosti Rescue teamu však není jen záchrana zraněných a pátrání pohřešovaných.

Máme i preventivní činnost. Po velkém větru například projíždíme terén kvůli průjezdnosti. V zimě stopy, zda není za zatáčkou nebezpečí. Udržujeme stopy.

Přichází zima. Je v zimě více zásahů?

To si nemyslím. Zásahy jsou rozděleny tak napůl. Jediné, co se dá říct, že oproti létu převažují výjezdy kvůli pátrání po pohřešovaném.

Počet členů: 15

Rok založení: 2006 vznik spolku, předtím minimálně 10 let jako dobrovolnný spolek

Počet výjezdů letos: 12

