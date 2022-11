Minimálně osm mladých lidí se zranilo v noci na neděli na diskotéce ve Slušovicích. Záchranáři ošetřili na místě tři mladíky a pět dívek od patnácti do dvaceti let. Pět nezletilých bylo zraněno vážně. Z pětice mladistvých převezených do KNTB zůstávají i nadále hospitalizovány tři osoby.