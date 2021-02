Čtyřiatřicetiletý hudebník reagoval na aktuální dění singlem nazvaným Přestali jsme si vážit. Hudební klip si serveru Youtube pustilo už téměř 16 tisíc posluchačů.

„Myslím si, ze nemoc světa, jak jsem nazval aktuální dění v písni, je situace, která by měla lidem otevřít oči. Stačí se podívat kolem sebe, jít do přírody, nadechnout se, usmát se. Vždyť máme všechno, ale už jsme to přestali vidět – přestali jsme si vážit. A tak se svět zavřel do své nemoci, jak zpívám v písni,“ říká Adam Uličný.

Klip se zrodil velmi rychle. Od hudebního nápadu po zveřejnění výsledku na internetu uplynulo sotva 12 hodin.

„Ráno jsem se probudil a slyšel v hlavě znít celý song. Zapnul jsem klávesy a po poledni byla hudba prakticky hotová, hned následoval text. Poté jsem se přesunul do zkušebny, kde jsem nahrál zpěv a pracoval na finálním mixu a masteringu,“ líčí skladatel.

Hned první den slyšelo píseň dva tisíce lidí, za týden pak počet shlédnutí překročil deset tisíc. Ohlasy posluchačů jsou podle autora pozitivní a plné naděje.

„Reakce a děkovné zprávy od posluchačů a fanoušků, mně neskutečně těší a nabíjí do další tvorby,“ netají muzikant, jež má na kontě také skladby Šálek pravdy, Myšáci nebo Myšlenky.

Úspěch zaznamenal též singl nazvaný Inferno.

„Ten spadá do směru elektronické hudby a dle uznávaného serveru elektronické taneční hudby EDM House, se jedná o velkolepou taneční hymnu, která je určená na mainstage festivaly po celém světě. Což mne velmi potěšilo,“ váží si rožnovský autor.

Adam Uličný pochází z Ostravy. Hudbě se věnuje od svých šesti let. V Rožnově na umělecké škole vystudoval dvanáctiletý obor hry na klavír. Jako samouk se pak naučil hrát na kytaru, bicí či basovou kytaru. To vše doplňuje zpěvem.

„Miluji popovou, elektronickou a filmovou hudbu, obzvlášť kombinaci akustických a smyčcových nástrojů. Spojení piána a smyčců ve mně evokuje něco nepopsatelného a inspirativního. Jednou, až přijde správný čas, napíšu hudbu k filmu. Moc se na to těším,“ říká Adam Uličný.

V současné době pracuje sólo, všechny nástroje si nahrává sám. Prošel však hudebními uskupeními jako Arena, Maryland nebo Project1923. S poslední jmenovanou kapelou v roce 2008 zvítězil v soutěži Výtah z Óčka na TV Óčko.

„Jako vítězové jsme měli tu čest zahrát si na RGM Hudebních cenách Óčka v T-mobile Aréně. To bylo moc fajn,“ vzpomíná.

Vloni v srpnu se pustil do autorské tvorby pod hlavičkou Adam Uličný a Adams Music. Adam Uličný je směr popové hudby, Adams Music je směrovaná více na posluchače elektronické hudby. A jaké má rožnovský tvůrce plány do budoucna?

„Velkým přáním je, aby se hudba stala mou celoživotní náplní, aby se lidem líbila a byla slyšet z rádií a televize. Neméně velkým snem je tvořit filmovou hudbu,“ uzavírá Adam Uličný.