Ten totiž před 30 lety, 22. dubna 1990, přistál vrtulníkem na tupeském fotbalovém hřišti za vesnicí, přestoupil do papamobilu a zamířil sloužit mši do nedalekého Velehradu.

V den výročí 100 let od papežova narození šlo o symbolický akt požehnání místa monumentu, uložení schránky s artefakty současnosti a položení základního kamene. Památník v podobě více než pět metrů vysoké žulové stély, dozdobené bronzovými prvky velehradského sochaře Otmara Olivy, na jehož vzniku se podílejí také kameník Petr Novák, firma Alucast Jarmila Cilečka a Jaroslav Zapletal, odhalí 5. července 2021.

Památnému místu v pondělí požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner za přítomnosti téměř stovky Tupesanů a Velehraďanů, mezi nimiž nechyběli ani starostové okolních obcí, či vedení Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem.

Tupeský starosta Oldřich Vávra uvedl, že vnímá někdejší návštěvu Svatého otce jako okamžik, kdy jsme zažili zázrak.

„Památník tu bude proto, aby tento zázrak připomínal,“ řekl Oldřich Vávra.

Hejtman Jiří Čunek ocenil rozhodnutí starostů Mikroregionu Buchlov památník realizovat a připomněl paralelu s okřídlenou výzvou Jana Pavla II., abychom se nebáli.

„Zdá se, že dnes se bojíme tak trochu víc než bychom měli. V souvislosti s koronavirem máme ty věci brát přiměřeně, s respektem, ale strach bychom neměli mít,“ poznamenal Jiří Čunek.

Jan Pavel II. podle něj mluvil o tom, že bychom neměli mít strach nejen z velkých vládců, politických věcí a postojů, ale neměli bychom se bát ani smrti.

„To si myslím, že bychom měli mít na paměti. Trochu jsme na to zapomněli my, co žijeme v křesťanském kraji, v křesťanské zemi a v křesťanské Evropě,“ upozornil hejtman s tím, že památníky jsou potřebné. Přiznal, že před 30 lety byl jedním z těch, kteří tehdy celou noc na Velehradě čekali na Svatého otce.

„Tento památník by měl být budoucím generacím připomínkou, že se věci nedějí vždy samozřejmě, že je třeba mít hodně odvahy a Jan Pavel II. ji měl,“ dodal Jiří Čunek.

Každé dílo je podle autora památníku Otmara Olivy vždy současné, vždy moderní, tvoří se v čase a je zprávou o stavu naší duše. Budoucím památníkem u Tupes chce Oliva podle svých slov říct čtyři věci.

„Znovu porozumět řeči symbolů, zejména v době znehodnoceného slova. Obnovit vděk za účast na zázraku, kterým byl pontifikát Jana Pavla II. pro naši zemi, a pro toto místo. Mnohé, co nám bylo před 30 lety darováno jsme nepochopili a trochu znehodnotili. Další vnímání tohoto počinu jsou vztahy, paměť a krása,“ prozradil Otmar Oliva.

„Petr Novák tesá mramor. Já ho obmodeluji voskem a Jaroslav Zapletal neomylně dodá texty, protože co je v bronzu napsané, to platí. Alucast odlije stříbro a velehradské slévárny bronz. Stela o výšce pět metrů dvacet centimetrů bude připomínat zázrak, ano, jak řekl Václav Havel, tak jsme to zažili,“ upřesnil Otmar Oliva.

Ještě než arcibiskup Graubner uložil schránku do betonu pod žulovou dlaždici, přítomní se podepisovali do archů a Jarmil Cileček přečetl přítomným texty, které se ve schránce stanou svědectvím pro budoucnost.

„Nejsložitější odlitek má životnost tak 25 let. Text o návštěvě papeže je napsán laserem na nerezovém plechu, takže vydrží stovky let,“ prozradil šéf Alucastu.

Památník přijde podle Oldřicha Vávry celkem na milion 193 tisíc korun. Doposud se na tupeském účtu sešlo 700 tisíc.

Památník návštěvy papeže Jana Pavla II. je více než pět metrů vysoká a dvě tuny vážící stela z šedomodré žuly, která bude stát na betonovém základu.

Půjde o zhruba dvě tuny vážící monument doplněný bronzovými prvky. Součástí památníku je dobová stopa pro budoucí generace, v umělecky ztvárněné schránce uložená do betonového základu. V něm schránku uzavírá žulová dlaždice s datem uložení 18. 5. 2020.

Umělecky ztvárněná kovová schránka o délce 30 centimetrů a průměru 15. centimetrů má podobu slzy a je ozdobena jak reliéfem podpisu sv. Jana Pavla II., tak i replikami velkomoravského kříže nalezeného při vykopávkách ve Starém Městě.

Jde o repliku stejného kříže, jenž je rovněž součástí trůnu někdejšího papeže Jana Pavla II, vytvořeného velehradským sochařem Otmarem Olivou.

Dovnitř schránky byly uloženy plechový arch se zmínkou o vzniku památníku s textem do něj vypáleným laserem a archy s podpisy lidí, kteří byli aktu přítomni. Uzávěr zdobí papežský znak Jana Pavla II. Dno pak otisk pamětní medaile vydané ke 20. výročí papežova pontifikátu v roce 1998.