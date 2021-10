„Pálíme sice průběžně od posledního týdne v srpnu, ale u letních kvasů je to slabota. Byly jen nějaké mirabelky, něco málo meruněk a raná jablka. Plynule budeme přecházet na pálení ovoce modrého – trnek a durancií,“ prozradil Deníku vedoucí Pěstitelské pálenice Kunovice Jiří Šácha.

Zápisy už proběhly také v Pěstitelské pálenici v Bojkovicích, kde je začnou pálit od 15. října.

„Z letních kvasů toho letos příliš nebude – snad jen mirabelky. Jablek a hrušek se tady u nás tento rok neurodilo, oproti loňské a předloňské nadúrodě,“ řekl vedoucí bojkovické pálenice Lubomír Křivda

Z letních kvasů nejásají ani na Valašsku.

„Je to mizerné letos. Oproti roku 2018 máme pětinu přihlášených, i když jablka jdou teprve ze stromů do beček. Zatím je ve srovnání s roky minulými docela bídný zájem o pálení,“ nechal se slyšet Vladislav Vaněk z Pěstitelské pálenice ve Stříteži nad Bečvou.

Podobné to je v Novém Hrozenkově.

„Lidé se u nás teprve začínají zapisovat, moc jich zatím není. Budou spíše jen nějaká jablka,“ uvedla Martina Salajová z Pěstitelské pálenice Vranča Nový Hrozenkov.

V buchlovické pálenici doposud pálili letní kvasy z hrušek, mirabelek, broskví, ringlí a meruněk.

„Švestky naplno zatím ne, ještě jsou na stromě. Švestek je u nás v Buchlovicích málo, ale kolem - ve Zlechově je jich víc. Zapsáno máme postupně do prosince, kdy máme soboty kompletně plné. Minimálně ale do konec roku určitě budeme mít co pálit. Všední dny máme všeobecně volné,“ řekl vedoucí buchlovické pálenice Jan Stockman.

Protože tam však začínají pálit mezi prvními, vozí jim lidé kvasy i odjinud než z Buchlovicka a Hradišťska.

„Z Bruntálu přivezli tisíc litrů letního kvasu, a jeden to k nám vozí až z Vysočiny, protože tam kořalku nemají ze svého kvasu. Míchá se to tam míchá, spočítají průměr a někteří lidé to tak nechtějí,“ doplnil Jan Stockman.

Kvasy k pálení už zapisuje také majitel pálenice v Boršicích u Blatnice Zdeněk Halík.

„Už mám obsazené termíny až do konce února. Dle mého hodnocení letošní úrody trnek a durancií půjde o nadprůměrný rok, a to nejen v případě pěstitelů z naší lokality, ale i co mám informace z okolí, například z Hluku anebo Dolního Němčí,“ poznamenal Zdeněk Halík.

Například Bronislavu Zámečníkovi z Ostrožské Lhoty tento rok poprvé zarodila většina z 35 stromů v jeho sadu.

„V bečkách mám téměř dva tisíce litrů kvasu, převážně durancií,“ sdělil pěstitel.

Kvasy z trnek a durancií mají na pálení zapsané do půlky ledna v bojkovické pálenici.

„Lidé se ale stále hlásí – protože ovoce mají pořád ještě z velké části na stromech. I když se tady přímo v Bojkovicích příliš švestek neurodilo, v Pitíně, Krhově, Bzové a Komni je modrého ovoce hodně. Mluvil jsem ale s jedním Komňanem a ten mi řekl, že půlka Komně má dost ale druhá půlka nemá nic, což prý způsobily jarní mrazíky, které se na mnoha místech v krajině vyskytovaly v pásech. Úrodu považuji za průměrnou. Vloni jsme pálili do února a předloni ještě déle,“ naznačil bojkovický páleničář Lubomír Křivda.