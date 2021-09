A je také držitelem několika českých i světových rekordů. Na podzim se chystá do amerického Las Vegas na soutěž v pojídání hotdogů.

„Hlad jsem ani neměl, už jsem si tady na slavnostech něco dal i před soutěží. Ale halušky – to je pro mne nejchutnější jídlo, které mám moc rád a vždycky se na ně těším,“ svěřil se po spořádání posledního sousta zkušený jedlík, který pravidelně sbírá úspěchy na soutěžích v pojídání všech možných pokrmů napříč republikou.

Hlavním tématem Ovčáckých slavností jsou samozřejmě ovce. Již poněkolikáté je na Santov přivezli z farmy Bludička, která se zapojila do záchrany starobylého plemene valašská ovce, kterému hrozilo vyhynutí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.