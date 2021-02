Aktuální nízké teploty otužilce neodrazují.

"Čím míň stupňů, tím je to lepší. Je to takové vyhecované, lidé se na to víc těší, ten mráz, sníh, led, je to takové pestřejší," uvedl Slováček.

Dosud se koupal za nejnižší teploty minus sedm stupňů Celsia. "Takže je to dnes srovnatelné," uvedl.

Ve vodě vydržel asi čtyři minuty.

Nízké teploty se podle něj projeví zejména v tom, že otužilci ve vodě vydrží kratší dobu, než když je poněkud tepleji.

"Ale je to jiné i den ode dne. Někdy je dobrá konstelace a člověk vydrží osm minut, jindy přijdete z práce unavený, tak si dáte třeba jen tři čtyři minuty," uvedl Slováček.

K otužování přivedl před třemi lety svého známého Tomáše Vráblíka, s nímž chodil do sauny. Postupně se přidávali další lidé a skupina se rozrostla asi na 40 lidí a další stále přibývají. Dokonce mají stejné modré pletené čepice zvané zmijovky.

Zdravotní benefity na sobě otužilci cítí. Otužování v tekoucí vodě je podle odborníků náročnější než ve stojaté vodě, například rybnících.

"Je fakt, že podle mě tekoucí voda ubírá teplo rychleji, je tam to tření," uvedl Vráblík.

Ani rychle tekoucí ledová voda pod splavem dnes otužilcům nevadila, někteří dokonce nastavovali svá těla proudům vody.

Po koupání se otužilci zahřáli cvičením, z plavek však nijak nespěchali, někteří si šli kousek zaběhat na cyklostezku vedoucí podél řeky. Při tom se potkávali a zdravili s běžkaři.