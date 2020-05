Nudící se děti u televizí a digitálních her. Vyčerpané dovolené i síly a nervy těch, kteří je hlídají. Tak to vypadá v řadě rodin ve Zlínském kraji, které zasáhlo dlouhodobé zavření mateřských škol. Deník zjišťoval, jak se ke znovuotevření mateřinek staví radnice vybraných měst. Samy je zřizují a termín obnovení je tak otázkou jejich rozhodnutí.

„Už aby to bylo. Naši mladí měli na střídačku dovolenou na začátku krize, ale teď už si ji musí šetřit na léto. Ošetřovné by sice dostali, ale pořád je to méně než v práci. Peníze by pochyběly, tak musím hlídat já. Sice se cítím pořád při síle, ale Evička s Petříkem umí být i rošťáci. Dlouhodobá péče o školkáčky není pro každý věk,“ míní například babička Eva Procházková z vesnice u Hulína, kde školky otevřou 25. května.