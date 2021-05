Řada hospodských si kvůli vytrvalému dešti jejich zprovoznění prozatím rozmyslela. Mezi nimi například Miroslav Vokulič, provozovatel Music Clubu Lapač na vsetínském zimním stadionu.

„Otevření jsem na dnešek plánoval, ale v tomto počasí by to nemělo cenu,“ potvrdil dnes odpoledne s tím, že ale letní zahrádku hostům zpřístupní hned jakmile se příroda trochu umoudří.

Čekali jsme měsíce, pár dní ještě vydržíme

Venkovní posezení v den povolení neotevřela ani Restaurace U Lva na vsetínském Dolním náměstí. A ještě nejméně dva týdny se na tom nic nezmění. V tomto případě totiž není důvodem počasí. „Zahrádku otevřeme až s povolením provozu interiérů restaurací. Věřím, že to bude avizovaný první nebo druhý týden v červnu,“ sdělil Deníku provozní Restaurace U Lva René Tovaryš.

Podle svých slov chce zákazníkům nabídnout kompletní servis. Otevřít už teď by bylo technicky náročné. „Museli bychom zajistit průchod na toalety, zahrádku stavíme vždy na sezonu na míru, nedodrželi bychom aktuálně požadované vzdálenosti jeden a půl metru od chodníku a od cesty,“ vyjmenoval Tovaryš. „Vydrželi jsme to tolik měsíců, jestli otevřeme o jeden nebo dva týdny později už nic neřeší,“ zhodnotil provozní, který restauraci, kde se také vaří, provozuje více než deset let.

Turisty odrazuje nevlídné počasí

Otevření venkovních posezení nepřálo počasí ani ve Velkých Karlovicích, kde sázejí především na pohyb turistů. Těch pochopitelně kvůli dešti nebylo příliš mnoho. Například možnosti po delší době znovu posnídat přímo na terase Bistra Razula, bez nutnosti odnášet si jídlo sebou, využili dnes ráno dvojí „karavanisté“, do patnácté hodiny se pak kolenem, frgálem či kávou posilnilo ještě asi dalších deset příchozích. „Počasí se na návštěvnosti samozřejmě podepsalo. Na hlavní boom prozatím čekáme,“ komentovala Martina Žáčková z Resortu Valachy.

Právě s ohledem na počasí zůstává prozatím uzavřená také terasa Hotelu Horal, který je rovněž součástí Resortu Valachy. Otevřít by se mohla ve středu.

O zprovoznění zahrádky prozatím neuvažuje Lubor Gášek, provozovatel Karlovského minipivovaru a Penzionu Pod Pralesem. „Jednak s ohledem na počasí, jednak také proto, že ještě není možné nabízet ubytovací služby a turistů prozatím není mnoho,“ vysvětlil Gášek.