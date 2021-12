Vsetín, Poliklinika, Nemocniční 945

Běžná provozní doba je od pondělí do pátku od 7.00 do 17.00 hodin (25. 12. 2021, 26. 12. 2021 a 1. 1. je lékárna otevřena v pohotovostním režimu od 8.00 do 14.00 hodin)

Vsetínská nemocnice, Nemocniční 955

Otevřeno je od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hodin.

LÉKÁRNY DR. MAX

Vsetín, Jasenická 311

Pá 24. 12. - 8.00 – 11.30

So 25. 12. - zavřeno

Ne 26. 12. - zavřeno

Po 27. 12. - 8.00 – 20.00

Út 28. 12. - 8.00 – 20.00

St 29. 12. - 8.00 – 20.00

Čt 30. 12. - 8.00 – 20.00

Pá 31. 12. - 8.00 – 16.00

So 1. 1. - zavřeno

Ne 2. 1. - 8.00 – 20.00

Vsetín, Smetanova 2360

Pá 24. 12. - 8.00 – 12.00

So 25. 12. - zavřeno

Ne 26. 12. - zavřeno

Po 27. 12. - 8.00 – 20.00

Út 28. 12. - 8.00 – 20.00

St 29. 12. - 8.00 – 20.00

Čt 30. 12. - 8.00 – 20.00

Pá 31. 12. - 8.00 – 14.00

So 1. 1. - zavřeno

Ne 2. 1. - 8.00 – 17.00

Vsetín, Smetanova 1244

Pá 24. 12. - zavřeno

So 25. 12. - zavřeno

Ne 26. 12. - zavřeno

Po 27. 12. - 7.00 – 14.00

Út 28. 12. - 7.00 – 14.00

St 29. 12. - 7.00 – 14.00

Čt 30. 12. - 7.00 – 14.00

Pá 31. 12. - zavřeno

So 1. 1. - zavřeno

Ne 2. 1. - zavřeno

Vsetín, Smetanova 902

Pá 24. 12. - zavřeno

So 25. 12. - zavřeno

Ne 26. 12. - zavřeno

Po 27. 12. - 7.00 – 14.00

Út 28. 12. - 7.00 – 14.00

St 29. 12. - 7.00 – 14.00

Čt 30. 12. - 7.00 – 14.00

Pá 31. 12. - zavřeno

So 1. 1. - zavřeno

Ne 2. 1. - zavřeno

Vsetín, náměstí Svobody 1321

Pá 24. 12. - zavřeno

So 25. 12. - zavřeno

Ne 26. 12. - zavřeno

Po 27. 12. - 7.30 – 17.00

Út 28. 12. - 7.30 – 17.00

St 29. 12. - 7.30 – 17.00

Čt 30. 12. - 7.30 – 17.00

Pá 31. 12. - zavřeno

So 1. 1. - zavřeno

Ne 2. 1. - zavřeno

Valašské Meziříčí, Mostní 102/16

Pá 24. 12. - zavřeno

So 25. 12. - zavřeno

Ne 26. 12. - zavřeno

Po 27. 12. - 7.30 – 17.00

Út 28. 12. - 7.30 – 17.00

St 29. 12. - 7.30 – 17.00

Čt 30. 12. - 7.30 – 17.00

Pá 31. 12. - 7.30 – 12.00

So 1. 1. - zavřeno

Ne 2. 1. - zavřeno

Valašské Meziříčí, Na Křižanově pile 944

Pá 24. 12. - 8.00 – 12.00

So 25. 12. - zavřeno

Ne 26. 12. - zavřeno

Po 27. 12. - 8.00 – 20.00

Út 28. 12. - 8.00 – 20.00

St 29. 12. - 8.00 – 20.00

Čt 30. 12. - 8.00 – 20.00

Pá 31. 12. - 8.00 – 16.00

So 1. 1. - zavřeno

Ne 2. 1. - 8.00 – 20.00

Valašské Meziříčí, Masarykova 671/33

Pá 24. 12. - 8.00 – 11.00

So 25. 12. - zavřeno

Ne 26. 12. - zavřeno

Po 27. 12. - 8.00 – 18.00

Út 28. 12. - 8.00 – 18.00

St 29. 12. - 8.00 – 18.00

Čt 30. 12. - 8.00 – 18.00

Pá 31. 12. - 8.00 – 16.00

So 1. 1. - zavřeno

Ne 2. 1. - 8.00 – 18.00

Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 2900

Pá 24. 12. - 8.00 – 12.00

So 25. 12. - zavřeno

Ne 26. 12. - zavřeno

Po 27. 12. - 8.00 – 19.00

Út 28. 12. - 8.00 – 19.00

St 29. 12. - 8.00 – 19.00

Čt 30. 12. - 8.00 – 19.00

Pá 31. 12. - 8.00 – 15.00

So 1. 1. - zavřeno

Ne 2. 1. - 8.00 – 19.00

Rožnov pod Radhoštěm, 1. Máje 1425

Pá 24. 12. - zavřeno

So 25. 12. - zavřeno

Ne 26. 12. - zavřeno

Po 27. 12. - 8.00 – 17.00

Út 28. 12. - 8.00 – 17.00

St 29. 12. - 8.00 – 17.00

Čt 30. 12. - 8.00 – 17.00

Pá 31. 12. - 8.00 – 12.00

So 1. 1. - zavřeno

Ne 2. 1. - zavřeno

LÉKÁRNA AGEL

Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980 (areál nemocnice)

Provozní doba lékárny o svátcích

Pá 24.12. - zavřeno

So 25.12. - zavřeno

Ne 26.12. - zavřeno

Po 27.12. - 7.00 – 16.00

Út 28.12. - 7.00 – 16.00

St 29.12. - 7.00 – 16.00

Čt 30.12. - 7.00 – 16.00

Pá 31.12. - 7.00 – 12.00

So 1. 1. - zavřeno

LÉKÁRNY BENU

Valašské Meziříčí, OC Tesco, Masarykova 873

Otevřeno je od pondělí do neděle od 8.00 do 20.00 hodin (25. 12. a 26. 12. je zavřeno)

Valašské Meziříčí, OC Kaufland, U Nákladního nádraží 848

Otevřeno je od pondělí do pátku od 7.30 do 20.00 hodin, v sobotu a neděli od 8.00 do 20.00 hodin (25. 12. a 26. 12. je zavřeno)

Rožnov pod Radhoštěm, OC Kaufland, Meziříčská 730

Otevřeno je od pondělí do neděle od 8.00 do 20.00 hodin (25. 12. a 26. 12. je zavřeno)

Rožnov pod Radhoštěm, Bayerova 51

Otevřeno je od pondělí do pátku od 8.00 do 17.30 hodin, v sobotu od 8.00 do 11.30 hodin (25. 12. a 26. 12. je zavřeno)

Karolinka, Vsetínská 71

Otevřeno je od pondělí do pátku od 7.30 do 16.00 hodin (24. 12., 25. 12., 26. 12. a 31. 12. je zavřeno)

Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 455

Otevřeno je od pondělí do pátku od 7.30 do 16.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 11.00 hodin (24. 12., 25. 12., 26. 12. a 31. 12. je zavřeno)