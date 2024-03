Valašský deník zmapoval současnou situaci ve Vsetíně a vybral největší ostudy, které jsou dlouhodobým problémem města. Ve třetím díle jsme se zabývali objektem vsetínského městského úřadu. V anketě lze hlasovat pro největší ostudu a doporučit tak politikům, aby urychleně sjednali nápravu. Seznam zanedbaných budov, míst a území, které vás štvou, je redakce Deníku připravena rozšířit o vaše tipy. Pokud víte o ostudném či problémovém místě, pošlete nám tip na e-mail: iva.nedavaskova@denik.cz.

Městský úřad ve Vsetíně | Video: Iva Nedavašková

Ve třetím díle se Deník zaměřil na Městský úřad Vsetín, který sídlí v samotném srdci města. Nejlepší léta má už objekt za sebou. Neutěšený stav veřejných budov na Svárově je předmětem diskusí už dlouhou dobu.

V havarijním stavu je nejen městský úřad, ale i sousední Dům kultury. Oku v žádném případě nelahodí ani budova takzvaného Lega, které ve Vsetíně vyrostlo na počátku 90. let minulého století, původně jako dočasná stavba. Je zde soustředěno několik obchodů. Celé centrum svým vzhledem zamrzlo v minulém století.



Budovu městského úřadu s kachlovou fasádou, kde část mozaiky chybí, nezachrání ani bezbariérový přístup. Když stoupáte po schodech potažených linoleem do jednotlivých podlaží, dýchne na vás socialistická minulost. Každé mezipatro je vyzdobeno nástěnkou, často prázdnou nebo s neaktuálními plakáty. Úzké chodby, v každém patře jiná barva podlahy. A když už je na chodbách nějaký kus nábytku, tak z dob před Listopadem. Depresivní místo jak pro návštěvníky, tak pro samotné úředníky.

„Celé centrum je ostuda,“ reagoval na dotaz redaktorů rozezleně senior před úřadem.

„Na Dolním náměstí rozbitá dlažba, ošuntělá Jednota, tržiště jedna hrůza a starý kulturák k tomu,“ jmenoval dál.

Střed města se nedá považovat za reprezentativní srdce Vsetína.

„Žiju tady celý život, mám Vsetín ráda. Ano, centrum by možná zasloužilo modernizaci, ale nejde všechno a hned. Momentálně se staví nové nádraží a na všechno prostě peníze nejsou,“ myslí si třiatřicetiletá Iveta, která s kočárkem procházela po náměstí.

Podle představitelů města je v plánu rekonstrukce městského úřadu. Zaměstnanci by podle starosty Jiřího Čunka mohli využít budovu bývalého soudu, která ale již léta chátrá. Šli by tedy „z deště pod okap“.

I přes četné urgence se Deník od radnice nedozvěděl, kdy a v jakém rozsahu by se rekonstrukce městského úřadu měla uskutečnit.

Představy architektů z roku 2020 zůstávají pouze na papíře

Minulé vedení Vsetína mělo na stole tři návrhy na proměnu centra včetně městského úřadu. Tři architektonické kanceláře usilovaly o výraznou revitalizaci prostranství, kde se počítalo mimo jiné s rekonstrukcí stávající podoby či stavbou zcela nové budovy radnice, desítkami nových parkovacích míst i novými byty.

„Vzniklé studie jsou jakýmsi odrazovým můstkem a měly by být podkladem pro diskuzi o tom, jak by mělo centrum města vypadat, jaká bude jeho další koncepce,“ prohlásil tehdy starosta města Jiří Růžička. Vize, jak by mohlo centrum Vsetína vypadat v roce 2025, ale zůstala jen na papíře.

Své studie nabídly týmy architektů z kanceláří A8000, CASUA a Kamil Mrva Architects. Architekti poslední jmenované kanceláře například počítali s vybudováním nového vyvýšeného prostranství mezi stávající radnicí, domem kultury a obchodním domem Coop. Tato platforma měla výškově sjednotit vstupy do veřejných budov a měla se stát novým centrálním náměstím Vsetína. Pod náměstím by vzniklo parkoviště s kapacitou 111 aut. Kamil Mrva Architects počítali také s tržnicí, využitím střech domu kultury i radnice, budovu takzvaného Lega v jejich představách nahradil nový obytný dům se zahradou.

Studie počítala s parkovacími místy

Zvýšením a lepším využitím současné plochy „náměstí“ před stávající radnicí a domem kultury se zabývali také architekti studia CASUA. Jejich studie počítala rovněž se vznikem nadzemních i podzemních parkovacích míst. Hlavní změnou oproti stávajícímu stavu je však stavba zcela nové budovy městského úřadu v místě dnešního komplexu „Lego“.

Nynější budova radnice by zůstala zachována, nově by v ní sídlil dům s pečovatelskou službou, byly by zde také lékařské ordinace či bytové jednotky.

Novostavbu městského úřadu, v tomto případě napojenou na stávající dům kultury, do své představy zahrnuli také architekti studia A8000. Mělo by jít o šestipatrovou obdélníkovou budovu, která by si rovněž vyžádala demolici nynějšího „Lega“. Studio A8000 se dále zabývalo vybudováním podzemního parkoviště, odstraněním havarijního schodiště a terasy domu kultury, srovnáním prostranství do jedné výškové úrovně a řadou dalších úprav. Stávající budovu radnice by podle této studie čekala rekonstrukce, při které by se budova snížila o tři patra.

Ať tak či onak, vize architektů se nenaplnily a městský úřad dál zůstává ostudou Vsetína.