Budova bývalého soudu ve Vsetíně | Video: Iva Nedavašková

Pětipodlažní objekt se nachází v historickém jádru města na Horním náměstí v sídlišti Sychrov mezi ulicemi Nad Zámkem, Pod Vrškem a Horním náměstím. Objekt není památkově chráněn, avšak je součástí památkové zóny ochrany areálu Zámku zahrnující dále Maštaliska (bývalý panský dvůr), Starou radnici a Novou radnici. Budova je v zanedbaném stavu, zejména proto, že kvůli soudním sporům s ní město nemohlo dlouhá léta nakládat.



Jestli prázdná budova vypadá víc historicky nebo zdevastovaně, těžko říci. Oprýskaná, dříve zářivě bílá okna s občas chybějící tabulkou skla, opadaná fasáda, posprejovaný vchod. Prázdná budova od prvního pohledu dává tušit, že už dlouho čeká na své nájemníky.

Rezavá vitrína s potrhanými papíry asi žádné nové informace kolemjdoucím nepřinese. Při obchůzce kolem budovy najdeme dokonce jedno zaslepené okno zaplněné nejrůznějším harampádím, plechovkami a igelitovým pytlem, jehož poklady ani nechceme tušit. O kousek dál skleněnými dveřmi vidíme totéž - směs starých židlí a nepořádku.

Jako smutná třešnička na dortu nad celou budovou bývalého okresního úřadu bdí nedávno obnovená socha Julia Fučíka. Ta stojí ve vedlejší ulici Pod Vršky.

Z budovy měla být škola

V červnu 2022 rozhodlo zastupitelstvo Vsetína o záměru prodeje této stavby Karlu Kostkovi, který ve městě provozuje několik soukromých vzdělávacích institucí: střední, mateřskou, jazykovou, základní uměleckou a také vysokou školu.

Kostka měl v plánu ji kompletně zrekonstruovat, prostory využívat pro výuku, výchovu a ubytování. V prostorách měly být odborné učebny pro Střední školu Kostka, učebny pro jazykovou školu a pro Základní uměleckou školu Kostka. Velkou plochu by využil také na ubytování pracovníků škol a studentské koleje.

Jednou dalších z variant, o které město uvažovalo, bylo přestěhovat tam městský úřad. Z této možnosti nakonec sešlo, protože kapacita budovy byla pro počet úředníků nedostatečná.

„Navíc opravy by byly kvůli nedobrému stavu budovy velmi nákladné a v neposlední řadě by se úřad přesunem z centra vzdálil občanům. Kvůli přestěhování více než dvou stovek úředníků by pak došlo k vylidnění centra. Dalšími možnostmi bylo zařízení sociálních služeb, kde by byla nutná vysoká finanční spoluúčast města, nebo právě možnost školského zařízení,“ popsal minulý starosta Jiří Růžička.

Nové vedení, nové plány

O koupi budovy se vedle Kostky zajímaly další podnikatelské subjekty. K prodeji ani přestavbě nakonec nedošlo. Všechna jednání skončila komunálními volbami a od loňského podzimu se neposunula.

Karel Kostka mezitím koupil vedlejší Novou radnici, kterou opravuje na základní uměleckou školu.

A u budovy bývalého úřadu je opět varianta stěhování městských úředníků.

„Vzhledem k připravované rekonstrukci budovy městského úřadu objekt okresního úřadu ponecháváme jako zálohu pro případné využití,“ sdělil Deníku starosta města Jiří Čunek.

Zda je to v případě zchátralé nevyhovující budovy dobrý záměr je otázka, kterou zodpoví až budoucnost.

Nad budovou viselo léta zástavní právo

Dlouhé martyrium začalo v roce 1993, kdy se město zaručilo za bankovní úvěry v hodnotě 140 milionů korun firmám Wojtoň Kovex a Wojtoň Kovex příbory. Do zástavy vložilo budovy Lidového domu, bývalého okresního úřadu na Horním městě, Kotova v Rokytnici, kulturního zařízení na Sychrově a lesní porosty v katastru Vsetína a Lhoty.

Když zmíněné firmy úvěry nesplatily a byl na ně vyhlášen konkurz, město se ocitlo v situaci, kdy reálně hrozilo, že o zastavené nemovitosti přijde. Začala více než dvacetiletá soudní pře. V roce 2019 Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch Vsetína a město mohlo začít volně nakládat s budovami Lidového domu, kulturního zařízení na Sychrově a bývalého okresního úřadu.