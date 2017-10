Osobnosti regionu k volbám: spokojenost, zklamání i rozčarování

Hnutí ANO 2011 je jasným a nikterak překvapivým vítězem voleb do Parlamentu České republiky. Dosud nejsilnější vládní strana ČSSD naopak překvapivě utrpěla drtivou porážku a nový dech nabrala Občanská demokratická strana.

Státní volební komise včera výsledky voleb oficiálně posvětila a vše je teď v rukou prvního muže české politické scény Andreje Babiše, jakou sestaví vládní koalici a jakým směrem se bude ubírat dění v České republice ideálně po následující čtyři roky.

A jak se říká – co člověk, to názor, v případě výsledků letošních voleb to Deníkem oslovené osobnosti Zlínského kraje většinou naplnily.

„S výsledkem parlamentních voleb spokojený nejsem. Velmi znepokojující je například procento hlasů, které získalo hnutí SPD. O složení stabilní vlády lze nyní vážně pochybovat,“ komentoval výsledná čísla voleb Milan Orálek, ekolog z Valašského Meziříčí.

S novým složením sněmovny je naopak spokojená Eva Žůrková, ředitelka Dětského domova a Základní školy Liptál, i když přiznává, že Andrej Babiš to nebude mít lehké. „S výsledkem voleb jsem spokojená. Doufám, že se vládu podaří sestavit, i když to zřejmě bude obtížné,“ myslí si.

Podobně to vidí i Jan Hašek, předseda Agrární komory Kroměříž. „S výsledky voleb spokojen jsem. A co se týče sestavení vlády, bude to asi trvat déle, ale něco z toho už vypadne,“ uvedl.

To lídr kapely Reflexy Libor Plšek volil jinou stranu než tu vítěznou. „Tudíž je jasné, že spokojen s volebním výsledkem nejsem. Nakolik se podaří v následujících týdnech a měsících sestavit vládu, na to nejsem schopen odpovědět, ale přeji si, aby to v rámci možností dopadlo co nejlépe,“ řekl Deníku Plšek.

Naopak spisovatel a publicista Jiří Jilík se netají spokojeností s tím, jak volby dopadly a je také přesvědčený, že se vítěznému hnutí sestavit vládu podaří.

Kněz slavičínské farnosti Marian Dej je výsledkem voleb hodně zklamaný. „Co se týče mého osobního názoru, tak vítězství ANO je za mě morální katastrofou. A to hlavně kvůli tomu, že když je někdo trestně stíhaný, je divné, aby se stal vítězem voleb,“ řekl. Podle kněze by dle výsledků voleb byla nejlepší taková vládnoucí koliace, ve které by ANO bylo společně buď s lidovci, nebo s některou ze stran jako SPD.

Trochu rezignovaně přistupuje k výsledku Jiří Stránský, ředitel Muzea Kroměřížska. „Co nemohu změnit, to respektuji a zároveň mi to nenaruší spokojenost, protože to by člověk musel být pořád nespokojený, neboť různých „katastrof“ je denně velký výběr. Takže i po těchto volbách budu mít klidný spánek,“ pousmál se.

Nadmíru spokojen s výsledkem voleb je regionalista a ekonom Oldřich Hájek. „S výsledkem voleb jsem nadmíru spokojen, ostatně jak by měl být téměř každý volič. A to proto, že se do Poslanecké sněmovny dostalo devět subjektů, tedy téměř každý volič má své zastoupení a jen minimum hlasů „propadlo“. Za koalici snů bych považoval koalici všech parlamentních subjektů, tedy sestavení takové vlády, která by si ze všech volebních programů vzala jen to nejlepší a jejich realizací by směřovala naši zemi k blahobytu, bez politických třenic a půtek,“ vysvětlil Oldřich Hájek.