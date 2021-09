Mezitím si prohlížím výrobky u stánku Sociálně terapeutické dílny VKCI, která je hlavním organizátorem akce. „Všechno, co tady vidíte, vyrábí naši klienti v rámci pracovní terapie,“ vysvětluje mi sociální pracovnice Jana Išpoldová. Tuto službu využívají kromě lidí s mentálním a tělesným postižením právě i ti s chronickým duševním onemocněním.

Přestože počasí moc nepřeje, parkem bloudí i ostatní návštěvníci s mapou v ruce. Zastavují se u stanoviště o diogenově syndromu nebo o obsedantně kompulzivní poruše. Já přicházím pod vrbu u jezírka, kde je zastavení zaměřené na strach a úzkosti. Procházím si knihu, do které návštěvníci zapisují, čeho všeho se bojí: vlastního selhání, pavouků nebo bouřky. Opakuje se také strach o děti a zdraví rodiny.

Na kraji parku mě zdraví usměvavá žena a předává mi mapu, podle které se mám v parku orientovat. „Navštivte všech šest stanovišť, které jsou v mapě zaznačené. U každého z nich se dozvíte něco zajímavého o vybrané duševní poruše,“ vysvětluje mi a dodává, že díky úkolu, který je třeba splnit, se vžiju do kůže lidí s určitým duševním handicapem.

