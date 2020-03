„Základ populace tvoří mateční rostliny, z nichž některé jsou staré patnáct let,“ vypráví vedoucí zahradnictví Markéta Trefilová.

Z mateřských výhonků tady pomocí řízkování pěstují další rostliny, určené pro volný prodej. Společně s kalou, jejíž sezona však pozvolna končí, jsou to v současné době jediné kvetoucí rostliny v celém skleníku. O zdejší aloe je mezi lidmi zájem.

„Vědí, že jsme je vypěstovali tady a že k nim necestovaly kus světa. Navíc jsou větší než rostliny dovážené z ciziny,“ doplňuje Trefilová, která to přičítá i tradičnímu přezimování jejich aloí v příznivém prostředí skleníku. Zvláštní je, že kvetou každé předjaří.

„Když jsem tady před devíti lety nastupovala, nebylo to tak. Pravidelně kvetou až posledních šest let. Sama nevím, čím to je,“ krčí rameny Trefilová.