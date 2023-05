Unikátní prostor v centru města, který v sobě snoubí možnost relaxace, zážitků i zajímavého poznání. To vše nabízí areál kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí, který se v sobotu 6. května po šesti letech znovu otevře návštěvníkům. Kostel bude zatím přístupný jen o víkendech, okolní park každý den kromě pondělí.

Opravený kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí. | Foto: se svolením Muzea regionu Valašsko

Památkově chráněný polodřevěný kostelík z poloviny 16. století přestal sloužit sakrálním účelům v polovině minulého století. V roce 1971 ho převzal do péče Vlastivědný ústav Vsetín – předchůdce dnešního Muzea regionu Valašsko, které je správcem památky.

Vlastivědný ústav tehdy provedl poslední větší opravu a historicky cenný objekt už v posledních letech značně chátral. Muzeum se proto rozhodlo pro zásadní obnovu.

Revitalizace areálu kostela stála ve dvou etapách téměř 25 milionů korun. „První etapa ukončená v roce 2019 stála dvanáct milionů, ve druhé se proinvestovalo 12,8 milionu korun,“ upřesnila Zuzana Fišerová, radní pro oblast kultury a školství Zlínského kraje, který je zřizovatelem Muzea regionu Valašsko.

Peníze na právě dokončenou druhou etapu z části doputovaly z fondů Evropské unie. „Částku 11,6 milionů korun zaplatil kraj a jeho příspěvková organizace,“ upřesnila radní.

Kostel byl nepřístupný od roku 2017

Areál se běžným návštěvníkům uzavřel v roce 2017. První etapa oprav v letech 2018 a 2019 zahrnovala především rekonstrukci samotné budovy kostela.

Během unikátní přestavby byly doplněny chybějící části konstrukce krovu i obvodových stěn. „Na střechu putovalo padesát tisíc nových šindelů, kostel dostal také nové gabionové základy, systém odvodnění obvodových zdí, elektroinstalaci a poplachový systém. Byly také restaurovány některé historicky cenné části objektu,“ popsal mluvčí Muzea regionu Valašsko Jiří Koňařík.

Skvělý úspěch. Meziříčí se dělí o druhé místo v soutěži Historické město roku

Na začátku loňského roku odstartovala II. etapa, jež se týkala prostranství kolem kostela. Aby mohla vůbec začít, souhlasil majitel pozemku město Valašské Meziříčí s bezplatným převodem do majetku Zlínského kraje.

Stavební práce přinesly cenné archeologické nálezy

Poté bylo nejprve nutné smýtit stromy, které byly nemocné nebo ohrožovaly provoz na přilehlých komunikacích. Následovaly úpravy terénu, jež sebou přinesly i zajímavé archeologické nálezy v podobě několika hrobů s lidskými ostatky datovanými do sedmdesátých let 19. století.

„Vzhledem k tomu, že jsme se pohybovali na území bývalého hřbitova, museli jsme během prací postupovat velmi obezřetně a pod dohledem archeologa našeho muzea i orgánu památkové péče,“ upozornil ředitel muzea Tomáš Vitásek.

Objevený barokní náhrobek může být svědectvím dávné rodinné tragédie

Prostranství kolem kostela se díky rozsáhlé úpravě změnilo na příjemnou odpočinkovou zónu se zelení, chodníky a novým umělým osvětlením. Přibylo sociální zařízení a příjezdová cesta, která kromě jiného umožní případný rychlejší zásah složek integrovaného záchranného systému.

Nová naučná stezka: ze života hmyzu

Hlavním návštěvnickým lákadlem je nová naučná stezka Ze života hmyzu s broukovištěm a informačními sloupky opatřenými věrnými modely nejznámějších zástupců hmyzu v nadživotní velikosti.

Obnovy se dočkala také venkovní expozice kamenných soch a náhrobků s kříži, vyměněné je rovněž oplocení areálu.

Tato etapa přišla na 12,8 milionů korun. „Kromě příspěvku Zlínského kraje a našeho muzea pokryla část finančních prostředků dotace z evropského programu přeshraniční spolupráce ve výši 541 tisíc korun a dotace na obnovu zeleně z Operačního programu Životního prostředí ve výši 648 tisíc korun,“ připomněl Vitásek.

Kostel Nejsvětější Trojice poprvé po šesti letech otevře brány návštěvníkům v sobotu 6. května. Během května a června bude zatím přístupný pouze o víkendech, a to od 10 do 18 hodin. Okolní park mohou lidé navštívit každý den kromě pondělí, rovněž od 10 do 18 hodin. Vstup do celého areálu je zdarma.

Muzeum regionu Valašsko zde nabídne i akce pro veřejnost. Jejich program je spolu s dalšími informacemi k nalezení na stránkách www.muzeumvalassko.cz a Facebooku nebo Instagramu @muzeumregionuvalassko.