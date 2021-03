První etapa začíná na ulici Zemědělská po ulici 1. máje 1320, následně přes celou ulici 1. máje, ulici Travinářskou až po ulici Pod Hrází. Obyvatelé těchto oblastí se musí připravit na dočasné technologické odstávky plynu v době přepojování na nový plynovod.

„S termínem budou odběratelé seznámeni samostatným oznámením. Odstávka bude na dobu maximálně deseti dnů,“ informoval stavbyvedoucí Alan Prašivka ze společnosti Plynstav.

Oprava plynovodu si vyžádá také částečné či úplné uzávěry místních komunikací. Bude k nim docházet převážně v pracovní době od 7 do 16 hodin. „Mimo tuto dobu bude snaha komunikace opět otevřít,“ ujistil Prašivka.

Ulice 1. máje, která je páteřní komunikací směřující do areálu Tesla, uzavřená nebude. Provoz zde bude omezený jen v jednom jízdním pruhu. Pracovní úseky budou zhruba padesát metrů dlouhé.

„Budeme se snažit v co nejmenší míře omezit vjezd a pohyb obyvatel výše uvedených ulic. Pokud to technologie výstavby dovolí, bude vjezd do uvedených ulic umožněn lidem, kteří zde bydlí, vždy po ukončení pracovní doby,“ uvedl stavbyvedoucí.

Kvůli rekonstrukci plynovodu je nutné pokácet několik vzrostlých stromů.

„Jejich obnova je však už zapracována do projektu revitalizace zeleně 1.máje,“ informovala mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková. Doplnila, že konečná úprava chodníků a silnic po rekonstrukci plynovodu bude hotová nejpozději do 26. července.