Pro projíždějící řidiče je největší změnou vypnutí světelné signalizace na křižovatce u hotelu Eroplán. Už v minulém týdnu se proto v součinnosti s pracovníky dopravního inspektorátu testovaly tři varianty řízení provozu, aby byl průjezd co nejvíce plynulý. Vypnutí světelné signalizace na křižovatce se ukázalo jako nejschůdnější řešení hlavně proto, že jeden semafor je umístěný také přímo v opravovaném úseku.

„Nachází ve velmi krátké vzdálenosti od světelné křižovatky a v případě, kdy mají povolený průjezd na zelenou odlišné směry, auta by najížděla do křižovatky a zůstala tam stát. Tím by se zablokoval průjezd křižovatkou a zároveň také jediný jízdní pruh, který vede stavbou,“ vysvětlil Petr Kubáček ze stavební firmy PORR.

Řidiči, buďte obezřetní

Povolený zůstal také průjezd kamionů i skrze opravovaný úsek. Původně zamýšlené objízdné trasy pro těžká vozidla se Ředitelství silnic a dálnic nepodařilo zajistit.

„Řidiče prosíme o maximální obezřetnost a trpělivost. V dopravních špičkách máme v nutných případech opět přislíbenou výpomoc regulovčíků, aby byla doprava plynulá,“ dodal starosta města Radim Holiš.

V provozu v obou směrech už jsou autobusové zastávky u Loany na prvním dokončeném úseku. Zároveň pominulo omezení ve vjezdu do ulic Bezručova a Letenská.