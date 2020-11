Opilý řidič nasměroval vůz přes příkop až na pastvinu. Nadýchal čtyři promile

S alkoholem to o minulého víkendu značně přehnal devětatřicetiletý muž na Hornolidečsku. Ani to mu však nebránilo usednout v neděli před polednem za volant osobního vozu a zapojit se do silničního provozu. Hendikep způsobený nadměrnou konzumací se projevil při jízdě od Francovy Lhoty směrem na Horní Lideč.

Ilustrační fotografie. | Foto: Městská policie Hradec Králové