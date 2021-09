I zde si starší osmnácti let mohou vybrat mezi dvoudávkovou a jednodávkovou vakcínou.

Očkovací centrum se v závěru srpna přestěhovalo ze sportovní haly Na Lapači zpět do nemocnice a stále nabízí volné očkovací kapacity. Denně zde naočkují okolo čtyř desítek lidí, kapacita je přitom více než čtyřnásobná.

„Pokračovat v očkování a dodržování nastavených hygienicko-epidemiologických opatření je jedinou cestou, jak udržet situaci, týkající se covidu, pod kontrolou. Naše nemocnice aplikuje vakcíny v očkovacím centru v prvním patře chirurgického oddělení, do terénu vysílá také mobilní očkovací tým, který může aplikovat vakcínu i lidem, jež mají omezené možnosti dopravy do očkovacího centra,“ říká člen představenstva, náměstek pro léčebnou péči Martin Metelka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.