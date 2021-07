Na twitteru to uvedl vicepremiér, ministr vnitra a předkladatel zákona Jan Hamáček (ČSSD). Předlohu nyní projedná Sněmovna.

"Udělám teď maximum pro urychlené schválení v Parlamentu," uvedl Hamáček.

Zákon počítá s odškodněním zhruba 660 milionů korun za omezení po výbuchu dvou muničních skladů, které by bylo rozděleno mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Vlachovice a Slavičín a jeho obyvatele. Normu předložila skupina poslanců ze všech frakcí vyjma SPD a KDU-ČSL v čele s Hamáčkem a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO).

Původně přitom podle předkládací zprávy doporučil úřad vlády zamítnutí návrhu podle stanovisek ministerstev financí a obrany. Resort financí svůj nesouhlas zdůvodnil tím, že postrádá racionální odůvodnění navrženého opatření a také to, co konkrétně by mělo být nahrazeno.

Výše odškodnění pro obce byla podle ministerstva neadekvátní s ohledem na počet obyvatel a výši rozpočtu, neboť v případě nejmenší obce šestinásobně převyšuje její roční příjem.

Ministerstvo obrany se proti odškodnění původně postavilo zejména kvůli tomu, že stát dosud pozemky v muničním areálu nezískal zpět kvůli odmítavému postoji Vlachovic a Slavičína.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že návrh byl odsouhlasen jednohlasně.

"Vláda dospěla k názoru, že je tento postup správný," řekl.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) připomněla, že předkladatelé chtějí, aby Sněmovna schválila návrh zákona zrychleně už v prvním čtení.

Zlínský kraj by měl podle návrhu dostat 59 milionů korun a pětice obcí celkem zhruba 309,5 milionu korun. Částky vycházejí podle zdůvodnění z podílů kraje a těchto obcí na celostátních daňových výnosech.

Mezi obyvatele by stát mohl rozdělit podle odhadů kolem 291 milionů korun. Podmínkou by bylo trvalé bydliště v některé z obcí, lidé by o peníze žádali ministerstvo vnitra.

Zákon vymezuje tři období mezi 16. říjnem 2014, tedy dnem exploze prvního skladu, a 13. říjnem 2020 jako dnem ukončení zásahu s rozdílnými denními částkami na obyvatele 300 korun, 100 korun a 20 korun. V případě města Slavičín zákon částky krátí s výjimkou lidí z místní části Divnice.

Při výbuchu prvního ze skladů zemřeli dva lidé, druhý explodoval v prosinci 2014. Obě budovy si pronajímala ostravská firma Imex Group. V době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav.

České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což před nedávnem vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem.