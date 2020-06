Barbora Černošková to emotivně oznámila na sociálních sítích, kde své rozhodnutí dala do souvislosti s propuštěním vedoucí velehradského Domova pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum, Mileny Marečkové.

„Už nebudeme moderovat Večer lidí dobré vůle. Nechceme stát na pódiu vedle lidí, kteří za to nesou odpovědnost a dávat jim prostor k planým slovům o křesťanských hodnotách. Velehrad má být skutečný, nejen pro kamery. Museli bychom se ptát otevřeně, jenže pak bychom zase zkazili práci celému štábu i divákům. To nechceme, ta akce za to nemůže. Scházeli jsme se tam moc rádi a vždycky budeme vděční za krásná setkání s mimořádnými lidmi,“ napsala na facebooku Barbora Černošková.

Svým nečekaným rozhodnutím moderátorská dvojice zaskočila organizátory Dnů lidí dobré vůle, kteří tak za ně musejí pár týdnů před akcí shánět náhradu.

„Důvod jejich rozhodnutí nesouvisí s Večerem lidí dobré vůle, a proto musím přiznat, že mě trochu překvapilo, protože spolupráce s nimi byla vždy výborná. Rozhodnutí respektujeme. Momentálně tuto změnu řešíme a přemýšlíme nad vícero možnostmi,“ řekl Deníku tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.

Chce však ujistit všechny poutníky, věřící a dlouholeté příznivce koncertů lidí dobré vůle, že se na tuto svoji oblíbenou akci mohou těšit tak, jako doposud, protože letošní Večer lidí dobré vůle vzdá poctu všem z první linie, kteří pomáhali při koronakrizi v naší zemi v uplynulých měsících. Koncert podle Kořenka pomůže těm, kteří to nejvíce potřebují - tak, jako každoročně.

„Věřím, že noví moderátoři budou pro všechny důstojnou náhradou a celý velký tým, který připravuje Večer lidí dobré vůle, přinese nejen poděkování lidem z první linie, ale také povzbuzení a inspiraci, vycházející z poselství sv. Cyrila a Metoděje,” poznamenal Josef Kořenek.

Osobní schůzku na téma Vincentinum a sociální služby, nabízí Barboře Černoškové a Filipu Tomsovi radní Zlínského kraje pro sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku, Michaela Blahová.

„Určitě současné situaci v sociálních službách a potřebám klientům rozumí, případně mají zkušenosti z praxe, takže já za jejich poznatky budu velmi vděčná. Budu se těšit na konstruktivní debatu,“ vzkázala dvojici Michaela Blahová.

V souvislosti s problematikou sociálních služeb na Velehradě reagoval také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

„Přátelé, velehradské Vincentinum se neruší! Musím to zopakovat ještě jednou, protože se na mě hodně z vás v této souvislosti obrací. Ani stokrát opakovaná lež některých politiků se ale naštěstí nestává pravdou,“ uvedl hejtman na svém facebookovém profilu.

Vedoucí velehradského Domova pro osoby se zdravotním postižením (DZP) Vincentinum Milena Marečková dostala ke 30. červnu po 29 letech výpověď pro nadbytečnost, ostatně stejně jako vedoucí druhého velehradského DZP Buchlovská, Markéta Kuchařová. V rámci tzv. krajské reformy sociálních služeb má totiž obě organizace k 1. červenci nahradit jediná DZP Velehrad.