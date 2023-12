Upravený provozní řád parkovišť nově zřizuje od 1. ledna 2024 časové parkoviště před budovou čísla popisného 361 na ulici Mostecká, kde sídlí společnost Remyos.

Aktuálně je zde možné odstavit vozidlo bez omezení. Ke změnám dojde také na parkovacích plochách v ulici Žerotínova.

„V úseku mezi kříženími s ulicemi Tyršova a Smetanova bude prodloužena zpoplatněná doba parkování v pracovních dnech až do 18 hodin oproti nynějším 16 hodinám. Zpoplatněny budou nově i soboty, a to od 8 do 12 hodin, čímž dojde ke sjednocení režimů parkování s ostatními placenými parkovišti ve městě,“ informoval místostarosta Petr Kudlík.

Zpoplatněno bude i parkování v další části Žerotínovy ulice mezi Panskou zahradou a budovou gymnázia, kde aktuálně platí časové parkování. To zůstane zachováno pouze v úseku mezi Panskou zahradou a areálem mateřské školy Kobzáňova.