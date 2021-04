Sportovní hala Na Lapači ve Vsetíně se během týdne proměnila ve zdravotnické zařízení. Velkokapacitní očkovací centrum tu od úterního rána zvládne denně aplikovat vakcínu proti covid až tisícovce zájemcům.

Místo, kde se za normálních okolností ozývají údery míčů, pískot a povzbuzování fanoušků ztichlo. Nemocnice zakoupila potřebný materiál a během týdne halu zásadně změnila. Palubovka zmizela pod linem, uprostřed hrací plochy vyrostlo šest stanů, židle, stoly a informační cedule. Stovky metrů elektrického a síťového vedení spojují jednotlivá stanoviště, kterých je celkem šest. V maximální kapacitě bude provoz zajišťovat čtyřiadvacet pracovníků.

Přesně na čas

Registrace určí zájemci přesný čas, ve kterém se musí do centra dostavit. Je zbytečné chodit dříve. Po příchodu do haly je nutné vyplnit na prvním stanovišti dotazník před očkováním. „Bude tu člověk, který s tím lidem pomůže. Poté se odeberete ke druhému stanovišti, kde proběhne registrace a zavedeme vás do systému,“ popisuje Pavel Šupka, náměstek pro ošetřovatelskou péči Vsetínské nemocnice.

Při registraci je nutné, aby měli lidé nachystanou kartičku pojištěnce a občanský průkaz. „Zdravotník vám změří teplotu a vy po registraci zamíříte s vyplněným dotazníkem na třetí stanoviště, kde ho lékař projde a určí, zda nebude problém dotyčného očkovat,“ pokračuje Šupka, který stojí za zrodem jednotlivých stanovišť.

Očkování ve stanu

Pak přijde na řadu samotné očkování, které se uskuteční v jednom ze šesti téměř uzavřených stanech. Pro dodržení intimity jsou otočené tak, aby do nich bylo co nejméně vidět, jsou vybavené paravany, lehátkem, pracovním stolkem a osvětlením. Zdravotníci očkují látkou Pfizer Comirnaty do nedominantní ruky.

Na předposledním stanovišti nesedí zdravotník, ale úředník. Tady dostane každý kartičku, na které je zaznamenané datum první várky, jaké šarže a datum, kdy je nutné přijít na druhé očkování. Nejedná se o očkovací pas, je to jen kartička s daty a obsahuje další informace a pokyny.

Pak už zbývá jen posedět na posledním stanovišti v čekárně, která je dimenzovaná na třicet lidí. Po očkování je nutné tu setrvat patnáct minut. „Pokud se někomu udělá špatně, bude mít reakci, nebo nežádoucí účinek zdravotníci si ho dopraví do oddělené zóny, kde jsou dvě lůžka. Tam jim poskytnou první pomoc,“ říká Pavel Šupka.

Pásová výroba

Zájemci o vakcínu absolvují po hale kolečko o šesti stanovištích. Celý okruh je bezbariérový. V dalších prostorách haly je také WC, zázemí pro zdravotníky, sklady pro očkovací látky a všechno potřebné, šatny pro personál, velín, odkud se bude celé velkokapacitní centrum řídit. Bude tam také call centrum, kde mohou lidé volat s dotazy. Je tu pracovna sester, kde budou připravovat a ředit vakcíny dovážené z Baťovy nemocnice ve Zlíně. Je tu denní místnost, kde zdravotníci mohou poobědvat.

O bezproblémový chod se bude starat šéfka velkokapacitního centra Andrea Adámková, vrchní sestra ze Vsetínské nemocnice. „Na první den, tedy v úterý je zaregistrovaných dvě stě dvacet dva lidí, kteří dostanou vakcínu. Postará se o ně celkem dvacet zaměstnanců. Bude to rozjezdový den, v případě poruch tu budou IT zaměstnanci, zaměstnanec z pojišťovny a další, kdyby nějaký systém selhal,“ říká.

Lidé jsou nepřipravení

Vzápětí apeluje na připravenost zájemců o očkování tak, aby nedocházelo ke zdržení.

„Lidi nemají karty pojišťovny, občanku. Neznají svoje telefonní čísla. Na ty jim přijde sms o druhé dávce. Neznají e-maily, na které přijde mezinárodní očkovací pas. Všichni důchodci nemají e-maily, ale měli by mít u sebe mail na svého rodinného příslušníka. Běžně chodí lidi do antigenního centra, kde chtějí naočkovat a naopak v očkovacím centru chtějí otestovat,“ upozorňuje Adámková.

Pochopitelně musí mít všichni respirátor, dezinfikovat se, nechodit do centra s příznaky choroby.

Hala je téměř připravená. Velikonoční svátky stráví zdravotníci posledními úpravami a dolaďováním před spuštěním. Od úterka se k personálu v hale přidají také řidiči, kteří budou denně dovážet vakcíny, materiál, prádlo, stravu pro zdravotníky a odsud odvážet infekční odpad.

Po každodenní šichtě od sedmi ráno do půl čtvrté ještě všechno nekončí. Zdravotníci musí sami zajistit úklid, který potrvá další tři hodiny. „Nechceme to po zaměstnancích haly, protože už se z tohoto místa stalo zdravotnické zařízení, je nutná dezinfekce, úklid má trochu jiné parametry,“ vysvětluje Pavel Šupka.

Nájem 100 tisíc

Za pronájem haly zaplatí nemocnice nájem kolem sta tisíc korun měsíčně. „ Nájem je po dohodě zredukovaný v podstatě na nákladovou cenu. Komerční cena by byla výrazně vyšší. Většinu z něho bude tvořit náklad za energie,“ přiblížil starosta Vsetína Jiří Růžička.

Podle jeho slov počítá město s provozem prozatím do konce srpna. „Vyhodnotíme průběh před prázdninami. Chtěl bych, aby problémy ustaly co nejdřív, ale netroufám si odhadnout konečný termín,“ dodal starosta města.

Od počátku ledna aplikovali zdravotníci ve Vsetínské nemocnici sedm tisíc očkovacích dávek. Další tři tisíce rozvezli praktickým lékařům v celém okrese.

Do Zlínského kraje dorazilo od začátku očkování 93 700 vakcín. K 30. březnu zdravotníci vyočkovali 79 922 dávek, z toho 1. dávku dostalo 58 323 zájemců, 2. dávku 21 599.

V úterý kromě Vsetína otevřou očkovací centrum také ve Výstavišti Kroměříž. V Uherském Hradišti se bude očkovat nadále v nemocnici a v ordinaci Medical plus. Ve Valašském Meziříčí dál v nemocnici AGEL, v Luhačovicích ve Zdravotním středisku. Nové očkovací místo otevřou od 9. dubna v uherskobrodském kině Máj. Ve Zlíně se bude zhruba od poloviny dubna očkovat v PSG aréně.

Co je třeba k očkování:

- přijít přesně na čas dle registrace

- vzít občanský průkaz, průkaz pojištěnce

- respirátor

- znát vlastní telefonní číslo a e-mailovou adresu k zaslání očkovacího průkazu